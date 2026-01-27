Разследват фен на Специя, звънял 20 пъти на президента на Лацио с искане за играчи

Общо 36 души са обект на разследване за телефонен тормоз срещу и президента на Лацио Клаудио Лотито. Сред тях е и 27-годишен жител на Специя, който е обвинен, че е звънял 20 пъти на футболния бос с настоятелна молба да продаде играчи на местния едноименен клуб, в който капитан е българският национал Петко Христов.

Според информация на Il Secolo XIX разследването обхваща различни по тежест провинения, включително преследване и заплахи. Един от феновете на „бианкочелестите“ например е осъществил 419 обаждания до Лотито, като е отправял обиди и с изключително оскърбителен език го е призовавал да продаде клуба. В някои случаи, предимно чрез съобщения, са били изпращани и директни смъртни заплахи.

A supporter of the Spezia Calcio football team has been charged with harassment for calling Senator Claudio Lotito (president of SS Lazio) twenty times, begging him to transfer players to his team.



Jan 27, 2026 pic.twitter.com/7LABqw1eFe — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) January 27, 2026

Случаят с 27-годишния привърженик на Специя е значително по-лек. Той е осъществил 20 обаждания до Лотито, включително и в късните часове на нощта, с настоятелни молби да „бъде близо“ до „орлите“ в бяло-черни екипи и да подсили отбора. Обажданията са от сезон 2023/24 – първата година след изпадането на Специя от елита. Младежът не е отправял конкретни искания за определени футболисти, а само общи призиви за подсилване на състава. За негово щастие, той не е преминавал границата на добрия тон и не е отправял заплахи. Поради това най-тежкото наказание, което го грози, е обвинение в телефонен тормоз. Делото може да бъде прекратено срещу глоба от около 500 евро. Трябва да се подчертае, че неговият случай е сред най-леките в цялото разследване и е възможно всичко да приключи без последствия, предвид сериозността на другите обвинения. Очаква се повече яснота по случая през следващите седмици.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages