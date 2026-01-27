Популярни
Разследват фен на Специя, звънял 20 пъти на президента на Лацио с искане за играчи

Разследват фен на Специя, звънял 20 пъти на президента на Лацио с искане за играчи

Общо 36 души са обект на разследване за телефонен тормоз срещу и президента на Лацио Клаудио Лотито. Сред тях е и 27-годишен жител на Специя, който е обвинен, че е звънял 20 пъти на футболния бос с настоятелна молба да продаде играчи на местния едноименен клуб, в който капитан е българският национал Петко Христов.

Според информация на Il Secolo XIX разследването обхваща различни по тежест провинения, включително преследване и заплахи. Един от феновете на „бианкочелестите“ например е осъществил 419 обаждания до Лотито, като е отправял обиди и с изключително оскърбителен език го е призовавал да продаде клуба. В някои случаи, предимно чрез съобщения, са били изпращани и директни смъртни заплахи.

Случаят с 27-годишния привърженик на Специя е значително по-лек. Той е осъществил 20 обаждания до Лотито, включително и в късните часове на нощта, с настоятелни молби да „бъде близо“ до „орлите“ в бяло-черни екипи и да подсили отбора. Обажданията са от сезон 2023/24 – първата година след изпадането на Специя от елита. Младежът не е отправял конкретни искания за определени футболисти, а само общи призиви за подсилване на състава. За негово щастие, той не е преминавал границата на добрия тон и не е отправял заплахи. Поради това най-тежкото наказание, което го грози, е обвинение в телефонен тормоз. Делото може да бъде прекратено срещу глоба от около 500 евро. Трябва да се подчертае, че неговият случай е сред най-леките в цялото разследване и е възможно всичко да приключи без последствия, предвид сериозността на другите обвинения. Очаква се повече яснота по случая през следващите седмици.

