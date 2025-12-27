Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Петко Христов и Специя изпратиха годината с драматичен успех

Петко Христов и Специя изпратиха годината с драматичен успех

  • 27 дек 2025 | 15:53
  • 270
  • 0
Петко Христов и Специя изпратиха годината с драматичен успех

Специя записа успех в последния си мач за 2025 г. и победи драматично с 2:1 последния в класирането Пескара в мач от 18-тия кръг на Серия Б, като успехът дойде в продължението на двубоя. Титуляр за тима на Роберто Донадони отново бе българският национал Петко Христов, който отново носеше капитанската лента и изигра цял мач.

Така Специя си спечели поне малко спокойствие и се изкачи в класирането, като е на временната 14-а позиция със 17 точки – с 3 над зоната на изпадащите. Пескара остава последен с 13 пункта.

Още в 8-ата минута отборът на родния футболист откри резултата. Франческо Касата центрира от корнер, а нападателят на Специя Джузепе Ди Серио засече в мрежата на гостите – 1:0. В дългото продължение на първата част обаче Пескара изравни чрез Матео Дагасо.

В началото на втората част Специя отново можеше да излезе напред, но Пиетро Беруато нацели напречната греда на гостите в 54-ата минута. Десетина минути по-късно и Пескара имаше малшанс, след като Фабрицио Калигара удари страничния стълб на домакините. Специя обаче по-настоятелен и в крайна сметка успя да изкове успеха. В герой за тима се превърна резервата Габриеле Артистико, който се разписа в продължението на двубоя и донесе успеха за отбора си с 2:1.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5324
  • 14
Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

  • 27 дек 2025 | 07:34
  • 1519
  • 0
Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

  • 27 дек 2025 | 07:27
  • 4299
  • 3
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 13498
  • 8
Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

  • 27 дек 2025 | 06:51
  • 1970
  • 0
Сити с гостуване на надигащия глава Форест

Сити с гостуване на надигащия глава Форест

  • 27 дек 2025 | 06:44
  • 4439
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5324
  • 14
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 4958
  • 14
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 11067
  • 12
ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 2043
  • 1
Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

  • 27 дек 2025 | 16:00
  • 721
  • 0
Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите“, Райс на нетипична позиция

Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите“, Райс на нетипична позиция

  • 27 дек 2025 | 16:17
  • 41
  • 0