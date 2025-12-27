Петко Христов и Специя изпратиха годината с драматичен успех

Специя записа успех в последния си мач за 2025 г. и победи драматично с 2:1 последния в класирането Пескара в мач от 18-тия кръг на Серия Б, като успехът дойде в продължението на двубоя. Титуляр за тима на Роберто Донадони отново бе българският национал Петко Христов, който отново носеше капитанската лента и изигра цял мач.

Така Специя си спечели поне малко спокойствие и се изкачи в класирането, като е на временната 14-а позиция със 17 точки – с 3 над зоната на изпадащите. Пескара остава последен с 13 пункта.

Още в 8-ата минута отборът на родния футболист откри резултата. Франческо Касата центрира от корнер, а нападателят на Специя Джузепе Ди Серио засече в мрежата на гостите – 1:0. В дългото продължение на първата част обаче Пескара изравни чрез Матео Дагасо.

В началото на втората част Специя отново можеше да излезе напред, но Пиетро Беруато нацели напречната греда на гостите в 54-ата минута. Десетина минути по-късно и Пескара имаше малшанс, след като Фабрицио Калигара удари страничния стълб на домакините. Специя обаче по-настоятелен и в крайна сметка успя да изкове успеха. В герой за тима се превърна резервата Габриеле Артистико, който се разписа в продължението на двубоя и донесе успеха за отбора си с 2:1.