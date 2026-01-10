Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Поражение от пряк съперник влоши ситуацията на Специя на Петко Христов

Поражение от пряк съперник влоши ситуацията на Специя на Петко Христов

  • 10 яну 2026 | 18:09
  • 469
  • 1
Поражение от пряк съперник влоши ситуацията на Специя на Петко Христов

Специя с Петко Христов в редиците си допусна загуба от прекия конкурент Зюдтирол в мач от 19-ия кръг на Серия “Б”. Тимът на българина отстъпи с 1:2 като гост и вече е в опасната зона за сметка на въпросния съперник, който пък с тази победа изплува над чертата.

Христов пак изведе съотборниците си с капитанската лента и остана на терена през цялото време.

През миналия сезон Специя остана на крачка от промоция в елита на Италия, но този сезон се представя на много слабо и е сериозно застрашен от изпадане.

Срещу Зюдтирол тимът на българина поведе в 31-вата минута чрез преотстъпения от Аталанта нападател Ваня Влахович. Домакините обаче много бързо изравниха след попадение на Емануеле Пекорино в 34-тата. В 51-вата пък водената от Христов отбрана капитулира още веднъж след гол на Рафаел Кофлер за оказалото се крайно 2:1.

За водения от легендата Роберто Донадони отбор на Специя това е трета загуба в последните четири кръга.

