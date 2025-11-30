Специя взе директната битка със Сампдория и се отлепи от дъното, Петко Христов се завърна в игра

Специя спечели една от директните битки за оцеляване в Серия "Б", след като победи на свой терен Сампдория с 1:0 в мач от 14-ия кръг. Единственото попадение реализира Габриеле Артистико пет минути след началото на второто полувреме, когато засече с глава центриране от корнер на бившия играч на Самп Пиетро Беруато.

Това е първи успех за "орлетата" под ръководството на Роберто Донадони. С него Специя се отлепи от дъното и вече е на 18-о място с точка преднина пред днешния си съперник.

Петко Христов влезе в игра в 84-тата минута, като това бе първи мач на българския национал за Спация от началото на ноември. Юношата на Славия отпадна от лагера на националния отбор за мачовете от световните квалификации срещу Турция и Грузия заради травма в областта на аддукторите.

Следвай ни:

Снимки: Imago