  Байерн (Мюнхен) готов да извади оферта за Бруно Фернандеш

  • 16 яну 2026 | 08:05
  • 1088
  • 0
Бъдещето на Бруно Фернандеш в Манчестър Юнайтед е поставено под въпрос. Твърди се, че португалският национал е уморен от липсата на трофеи и смята да обмисли сериозно бъдещето си на "Олд Трафорд". Той е готов да изслуша оферти, които му позволяват да се бори за важни отличия, а такива изглежда ще има.

Според информации в германските медии, Байерн (Мюнхен) следи отблизо ситуацията с португалеца и е готов да излезе със сериозно предложение за подписа му. Баварският гранд разглежда играча като стратегическо попълнение и подготвя оферта на стойност около 100 милиона евро. От Байерн виждат в лицето на Бруно Фернандеш незабавен лидер и завършен халф, който може да повиши конкурентоспособността на отбора както в Бундеслигата, така и в Европа.

Манчестър Юнайтед не желае да се разделя лесно със своята звезда, но оферта от 100 милиона евро би принудила ръководството да седне на масата за сериозни преговори. От обкръжението на играча се съобщава, че той няма да форсира напускане, но ще обмисли всяка възможност, която му гарантира да остане на най-високо състезателно ниво.

За Байерн (Мюнхен) привличането на Фернандеш би било не само качествено подсилване в средата на терена, но и силен сигнал към Европа, че клубът може да привлича играчи от Премиър лийг. Германският тим цели да подсили позициите си, за да се конкурира не само в Бундеслигата, но и да достигне до напредналите фази на Шампионската лига.

Последните новини от германски източници сочат, че са започнали предварителни разговори при пълна дискретност, като всички страни осъзнават, че всяко решение може да окаже голямо влияние върху трансферния пазар. Очаква се следващите седмици да бъдат решаващи, за да се определи дали Бруно Фернандеш ще напусне Манчестър Юнайтед и ще продължи кариерата си в Мюнхен.

Снимки: Gettyimages

