  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

  • 22 яну 2026 | 13:16
Ръководството на Манчестър Юнайтед е планирало да проведе разговори с Бруно Фернандеш относно бъдещето на играча, информира “ИСПН”. Срещата между двете страни трябва да се проведе след края на сезона, но преди отпътуването на футболиста за лагера на националния отбор на Португалия преди старта на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Шефовете на “червените дяволи” ще информират играча, че искат да остане в тима още минимум година и продължават да разчитат на него. Капитанът на 20-кратните шампиони бе свързван много силно с трансфер в Саудитска Арабия през миналото лято, когато се говореше, че клубове от арабската страна са били готови да платят 100 милиона евро за неговите услуги. Шефовете на клуба от “Олд Трафорд” искат да чуят мнението на своя капитан и това как той вижда своето бъдеще.

Бруно Фернандеш продължава да е най-постоянният и важен играч в селекцията на “червените дяволи” и през тази кампания, а до момента вече е записал 5 гола и 10 асистенции в 21 двубоя. Той оглавява и редица класации в Премиър лийг относно създадени положения и принос за попаденията на тима от трансфера си на “Олд Трафорд” през януари 2020 година, когато за него бяха платени 65 милиона евро на Спортинг (Лисабон). Договорът на халфа е до лятото на 2027 година, но от клуба държат опция за неговото удължаване с допълнителен сезон.

