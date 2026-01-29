Гьокереш: Срещу Лийдс няма да е лесно

Шведският нападател Виктор Гьокереш очаква трудно гостуване на Лийдс в поредния кръг на Премиър лийг през уикенда. Лондончани претърпяха неуспех с домакинска загуба от Манчестър Юнайтед с 2:3 миналата неделя, която бе първата им на „Емиратс“ този сезон.

Отборът на Микел Артета не успя да спечели нито един от последните си три мача в първенството, но остава с 4 точки преднина пред Манчестър Сити и Астън Вила преди кръга този уикенд.

Гьокереш вкара първите си два гола за Арсенал при победата с 5:0 срещу Лийдс на „Емиратс“ през август. Шведският национал ще пътува до Лийдс със самочувствие, след като се разписа при триумфа над Кайрат с 3:2 в Шампионската лига.

„Очаквам с нетърпение всеки мач. Ще бъде трудно гостуване, но очевидно се надяваме да се представим добре и да вземем и трите точки. Но не ме интересува какъв ще е мачът всъщност - просто се опитвам да дам най-доброто от себе си и да се възползвам от шансовете си. Досега се справихме много добре, но трябва да продължим да правим същото и да се опитаме да бъдем доминиращи, да работим усилено и сега очаквам с нетърпение мача в събота“, заяви Гьокереш.

Арсенал завърши с осем победи от осем мача в груповата фаза на Шампионската лига. “Топчиите” ще се изправят срещу един измежду Аталанта, Байер (Леверкузен), Олимпиакос или Борусия (Дортмунд) в осминафиналите.

„Винаги е забавно, когато стигнеш до елиминационната фаза и се доближаваш до мястото, където искаме да завършим в този турнир, така че са вълнуващи моменти”, каза още шведът.

Следвай ни:

Снимки: Imago