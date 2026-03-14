Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер - Аталанта (съставите)

  • 14 март 2026 | 15:09
  • 409
  • 0
Лидерът Интер приема Аталанта в сблъсък от 29-ия кръг на Серия “А”. Двубоят на “Сан Сиро” е с начален час 16:00.

Тимът на Кристиян Киву минава през тежък период, след като наскоро отпадна от Шампионската лига, а преди седмица загуби от Милан в градското дерби. При съперника от Бергамо положението е дори по-лошо, защото той няма успех от четири мача, а във вторник загуби с унизителното 1:6 от Байерн (Мюнхен) в ШЛ.

В преките сблъсъци в последно време Интер има смазващо предимство, изразяващо се в девет поредни победи. За последно Аталанта надви “нерадзурите” чак през 2018 година.

Маркюс Тюрам и Дензъл Дъмфрис, които лекуваха контузии, се завръщат в стартовия състав на Интер. При Дъмфрис даже това се случва за първи път от 9 ноември насам. Капитанът Лаутаро Мартинес и Алесандро Бастони, които не са на 100%, са сред резервите.

Сходни са нещата и при Аталанта, където Де Кетерале и Едерсон са с леки проблеми и са на пейката, докато Распадори е извън групата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лесна задача за Реал Мадрид в Ла Лига

  • 14 март 2026 | 07:00
  • 4524
  • 12
Челси има да си връща на Нюкасъл

  • 14 март 2026 | 06:45
  • 1037
  • 1
Ювентус с шанс да влезе в топ 4

  • 14 март 2026 | 06:30
  • 776
  • 0
Арсенал няма право на грешка срещу Евертън

  • 14 март 2026 | 06:15
  • 941
  • 4
Интер е длъжен да реагира след провала в дербито

  • 14 март 2026 | 06:00
  • 1278
  • 0
Манчестър Сити ще се опита да измие срама от Мадрид

  • 14 март 2026 | 05:45
  • 1234
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

  • 14 март 2026 | 15:14
  • 5604
  • 3
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 16959
  • 73
Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 15:35
  • 4254
  • 3
Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 14239
  • 183
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 12539
  • 8