Интер - Аталанта (съставите)

Лидерът Интер приема Аталанта в сблъсък от 29-ия кръг на Серия “А”. Двубоят на “Сан Сиро” е с начален час 16:00.

Тимът на Кристиян Киву минава през тежък период, след като наскоро отпадна от Шампионската лига, а преди седмица загуби от Милан в градското дерби. При съперника от Бергамо положението е дори по-лошо, защото той няма успех от четири мача, а във вторник загуби с унизителното 1:6 от Байерн (Мюнхен) в ШЛ.

В преките сблъсъци в последно време Интер има смазващо предимство, изразяващо се в девет поредни победи. За последно Аталанта надви “нерадзурите” чак през 2018 година.

Маркюс Тюрам и Дензъл Дъмфрис, които лекуваха контузии, се завръщат в стартовия състав на Интер. При Дъмфрис даже това се случва за първи път от 9 ноември насам. Капитанът Лаутаро Мартинес и Алесандро Бастони, които не са на 100%, са сред резервите.

Сходни са нещата и при Аталанта, където Де Кетерале и Едерсон са с леки проблеми и са на пейката, докато Распадори е извън групата.

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 14, 2026