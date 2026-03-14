Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  • 14 март 2026 | 11:12
  • 729
  • 1
Кръгът във Втора лига стартира с пет интригуващи срещи

Днес предстои да се изиграят пет вълнуващи мача от 24-тия кръг на Втора лига. Вниманието приковава регионалното дерби между Етър и Локомотив (Горна Оряховица) във Велико Търново.

Лидерът Дунав (Русе) гостува на последния в класирането Беласица в търсене на успех, който да доближи "драконите" още повече до елита. За отбора на Янтра, който също не крие амбициите си за място сред най-добрите, предстои двубой със съседа Севлиево на стадион "Раковски".

Другите две срещи са Хебър - Спартак (Плевен) и Спортист (Своге) - Миньор.

Втора лига, XXIV кръг:

14 март, събота, 15:30 ч.:

Беласица - Дунав (Русе)

Севлиево - Янтра (Габрово)

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен)

Етър - Локомотив (Горна Оряховица)

Спортист (Своге) - Миньор (Перник)

15 март, неделя, 12:00 ч.:

Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански)

15 март, неделя, 15:30 ч.:

Лудогорец II - Фратрия

Черноморец (Бургас) - ЦСКА II

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Капитанът на ЦСКА 1948 се завръща срещу Спартак (Варна)

Капитанът на ЦСКА 1948 се завръща срещу Спартак (Варна)

  • 14 март 2026 | 10:49
  • 379
  • 0
Христо Янев пред историческо постижение, ако не загуби от Лудогорец

Христо Янев пред историческо постижение, ако не загуби от Лудогорец

  • 14 март 2026 | 10:44
  • 1690
  • 3
Чорбаджийски пропуска мачовете на младежите в края на март?

Чорбаджийски пропуска мачовете на младежите в края на март?

  • 14 март 2026 | 10:37
  • 443
  • 0
Стамен Белчев: Напрежението ще е по-голямо върху Лудогорец и това ще е плюс за ЦСКА

Стамен Белчев: Напрежението ще е по-голямо върху Лудогорец и това ще е плюс за ЦСКА

  • 14 март 2026 | 10:31
  • 690
  • 1
АЕК на Мартин Георгиев се прицели в Текпетей

АЕК на Мартин Георгиев се прицели в Текпетей

  • 14 март 2026 | 10:28
  • 1401
  • 2
Спартак (Варна) надделя над Черно море в битка на ветераните

Спартак (Варна) надделя над Черно море в битка на ветераните

  • 14 март 2026 | 10:13
  • 614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 8872
  • 101
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 6755
  • 4
11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

  • 14 март 2026 | 11:38
  • 1207
  • 3
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 9933
  • 17
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 2335
  • 7
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 3466
  • 2