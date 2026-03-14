Кръгът във Втора лига стартира с пет интригуващи срещи

Днес предстои да се изиграят пет вълнуващи мача от 24-тия кръг на Втора лига. Вниманието приковава регионалното дерби между Етър и Локомотив (Горна Оряховица) във Велико Търново.
Лидерът Дунав (Русе) гостува на последния в класирането Беласица в търсене на успех, който да доближи "драконите" още повече до елита. За отбора на Янтра, който също не крие амбициите си за място сред най-добрите, предстои двубой със съседа Севлиево на стадион "Раковски".
Другите две срещи са Хебър - Спартак (Плевен) и Спортист (Своге) - Миньор.
Втора лига, XXIV кръг:
14 март, събота, 15:30 ч.:
Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен)
Етър - Локомотив (Горна Оряховица)
Спортист (Своге) - Миньор (Перник)
15 март, неделя, 12:00 ч.:
Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански)
15 март, неделя, 15:30 ч.: