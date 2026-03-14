Кръгът във Втора лига стартира с пет интригуващи срещи

Днес предстои да се изиграят пет вълнуващи мача от 24-тия кръг на Втора лига. Вниманието приковава регионалното дерби между Етър и Локомотив (Горна Оряховица) във Велико Търново.

Лидерът Дунав (Русе) гостува на последния в класирането Беласица в търсене на успех, който да доближи "драконите" още повече до елита. За отбора на Янтра, който също не крие амбициите си за място сред най-добрите, предстои двубой със съседа Севлиево на стадион "Раковски".

Другите две срещи са Хебър - Спартак (Плевен) и Спортист (Своге) - Миньор.

Втора лига, XXIV кръг:

14 март, събота, 15:30 ч.:

Беласица - Дунав (Русе)

Севлиево - Янтра (Габрово)

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен)

Етър - Локомотив (Горна Оряховица)

Спортист (Своге) - Миньор (Перник)

15 март, неделя, 12:00 ч.:

Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански)

15 март, неделя, 15:30 ч.:

Лудогорец II - Фратрия

Черноморец (Бургас) - ЦСКА II