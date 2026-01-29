Популярни
Левски отхвърлил сериозна оферта за Мустафа Сангаре

  • 29 яну 2026 | 08:11
Голмайсторът на Левски Мустафа Сангаре остава в отбора, въпреки силното желание и голямата сума, предложена от египетския гранд Ал Ахли. Тимът от Кайро даваше 2, 5 милиона евро за тарана, но от „Герена“ не приеха предложението и ще запазят тарана поне до края на сезона, пише "Мач Телеграф".

Това е втора поредна силна оферта, която от Левски отхвърлят за един от водещите си футболисти. В края на миналата година имаше такава от марокански отбор. Първоначално Сангаре бе готов да я приеме, но впоследствие бе разубеден от шефовете, както и от своите мениджъри. Малиецът призна, че желанието да стане шампион с Левски е надделяло.

Сангаре: Винаги съм се чувствал комфортно в Левски
Сангаре: Винаги съм се чувствал комфортно в Левски

Сега ситуацията не се е променила. Ал Ахли направи две оферти за Сангаре, като втората бе доста по-добра от първата. Самият футболист обаче е заявил пред ръководството, че предпочита да остане в Левски поне до лятото. Това е било потвърдено и в личен разговор със собственика Наско Сираков. Треньорът Хулио Веласкес също много държи на оставането на Сангаре. Ако той напусне, опциите в нападение ставата силно ограничени, въпреки наличието на Око-Флекс и очаквания трансфер на Хуан Переа.

В същото време Сангаре пропусна втори пореден мач на Левски от подготовката на тима. Той изгледа проверката с Вихрен от трибуните на сектор "В". Сангаре изпитва леки физически проблеми и това е причината да бъде извън състава за вчерашния мач. Треньорът Хулио Веласкес не иска да рискува с пускането му в игра сега, за да го запази за мача с Лудогорец във вторник за Суперкупата.

Снимки: Sportal.bg

