Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Бившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо, който бе на крачка от преминаване в Левски, е преживял две мускулни контузии по време на престоя си в Кипър. Това е една от причините, на „Герена“ да се откажат от привличането на дефанзивния халф, пише “Мач Телеграф”. Другата бе нарасналите претенции на футболиста и неговите агенти. Агенцията от Венецуела, която представлява полузащитника, в последния момент промени изискванията си и това накара ръководството на “сините” да прекрати разговорите.

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

26-годишният футболист на два пъти е бил сериозно травмиран в кипърското първенство и статистиката му за година и половина в Апоел (Лимасол) е потресаваща – само пет мача, нито един като титуляр, общо 60 минути. На два пъти е бил извън състава заради мускулни контузии, в три мача е бил неизползвана резерва. При втората си контузия той пропуска почти целия есенен сезон на кипърската лига през 2025 година. Непрекъснатите му здравословни проблеми са причина през миналата година той почти да не играе за Апоел, а в началото на декември клубът просто му прекратява договора и се отървава от него.