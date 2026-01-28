Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пусна в продажба билетите за Суперкупата на касата пред Сектор "А" на "Герена"

Левски пусна в продажба билетите за Суперкупата на касата пред Сектор "А" на "Герена"

  • 28 яну 2026 | 12:09
  • 347
  • 0

От Левски обявиха, че днес ще пуснат в продажба билети за Суперкупата на България на касата пред Сектор "А" на "Герена".

"Левскари,

Днес от 12:00 до 17:00 часа на касата пред Сектор "А" ще се продават билети за финала за Суперкупата на България срещу "Лудогорец".

Всеки, който иска да наблюдава проверката с "Вихрен", ще може удобно преди това да се сдобие с пропуск за първата битка за трофей през сезона. Напомняме, че билетите се продават и в мрежата на Ивентим.

"Левски" се нуждае от твоята подкрепа", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Първа тренировка за Партизан Червен бряг (програмата за контролите)

Първа тренировка за Партизан Червен бряг (програмата за контролите)

  • 28 яну 2026 | 07:52
  • 1633
  • 1
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 23445
  • 52
Вихрен тренира в София преди мача с Левски

Вихрен тренира в София преди мача с Левски

  • 27 яну 2026 | 19:40
  • 2849
  • 5
Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

  • 27 яну 2026 | 18:10
  • 1720
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 27 яну 2026 | 17:15
  • 58635
  • 13
Берое унищожи аматьори в контрола

Берое унищожи аматьори в контрола

  • 27 яну 2026 | 17:12
  • 3430
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 10861
  • 7
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 12670
  • 25
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 5153
  • 2
Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Левски няма да взима Кареасо - ето причините

  • 28 яну 2026 | 10:50
  • 8494
  • 10
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157264
  • 44
Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

  • 28 яну 2026 | 11:57
  • 12730
  • 4