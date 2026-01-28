Левски пусна в продажба билетите за Суперкупата на касата пред Сектор "А" на "Герена"

От Левски обявиха, че днес ще пуснат в продажба билети за Суперкупата на България на касата пред Сектор "А" на "Герена".

"Левскари,

Днес от 12:00 до 17:00 часа на касата пред Сектор "А" ще се продават билети за финала за Суперкупата на България срещу "Лудогорец".

Всеки, който иска да наблюдава проверката с "Вихрен", ще може удобно преди това да се сдобие с пропуск за първата битка за трофей през сезона. Напомняме, че билетите се продават и в мрежата на Ивентим.

"Левски" се нуждае от твоята подкрепа", написаха от клуба.