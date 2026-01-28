Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата на своя тим над Вихрен (Сандански) в последната контрола на столичани. “Сините” се наложиха с 3:1, а специалистът остана доволен от показаното от своите играчи. Той коментира трансферния прозорец и предстоящия сблъсък с Лудогорец за Суперкупата.

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

“За нас това е една тренировка, където беше важно да натрупаме по 45 минути. За някои играчи, които имаха нужда да натрупат повече минути. Както например на Алдаир дадохме повече време, но като цяло не исках да имам много футболисти с повече от 45 минути, за да не се натрупа умора. В крайна сметка както и другите контролни срещи - още една тренировка, мисля, че беше добре.

Не е сериозна контузията на Сангаре. Вчера, след като пристигнахме от лагера, направихме лека тренировка и той се включи. Направихме след това изследвания. Много лек мускулен проблем има. Но днес сметнахме да не поемаме риск. Ако беше играл в днешния мач, рискувахме да не започне в нормален тренировъчен цикъл след това. Тренираше без проблеми в Турция, натрупа игрово време в контролите там и ако претеглим всичко, преценихме днес да не поемаме риск с него.

Познавате ме от доста време и знаете, че нямам грам енергия, която да губя, в това да мисля какво би се случило след срещата за Суперкупата. Съвпадение е, че мачът за Суперкупата е точно срещу Лудогорец. За мен предстои мач, в който трябва да се раздадем и да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме.

Трансферният прозорец е още доста дълго време отворен. Оттук насетне, както и винаги досега съм казвал - пазарът е динамичен. Изключително съм доволен от играчите, които са при нас. Оттук насетне това, което ще предложи трансферния прозорец, трябва да приемеш по най-нормалния начин. Минимум трябва да задържим нивото, което сме стигнали, и ако имаме възможност - да го подобрим. Както и през другите трансферни прозорци, това е третият, откакто съм тук - комуникацията е директна от замесените в този процес. Клубът работи върху това за възможни входящи трансфери. Аз съм фокусиран върху ежедневната ни работа. Търся от това да изкарам най-добрата версия от всеки един. След края на подготовката и след последната контролна среща сме фокусирани върху прекрасния мач, който предстои”, заяви Веласкес.