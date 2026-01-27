В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

Интересът на Левски към нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа е ясен и двата тима все още водят преговори, но “сините” имат и резервен вариант, ако сделката не се осъществи. Ръководството на столичани ще се опита да вземе голмайстора на Септември (София) Бертран Фурие при евентуален неуспех с Переа. Поне това твърди африканският сайт Foot Africa.

"Левски е на полпозишън за камерунския нападател, който играе за друг клуб от София - Септември. Въпреки че тимът му е в средата на таблицата, Фурие блести през сезона и е отбелязал 10 попадения", се посочва в материала.

Информацията гласи още, че разговорите между Левски и Септември за евентуален трансфер вече са в ход. Договорът на 28-годишния Фурие е до лятото на 2027 година. Към момента той е на третото място в голмайсторската битка на efbet Лига, като изостава на само едно попадение от Ивайло Чочев и Мамаду Диало.

Левски спешно се нужда е от нов нападател след продажбата на Борислав Рупанов в полския Гурник (Забже). Към момента “сините” имат само един типичен футболист на тази позиция - Мустафа Сангаре.