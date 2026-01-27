Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 4929
  • 5

Интересът на Левски към нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа е ясен и двата тима все още водят преговори, но “сините” имат и резервен вариант, ако сделката не се осъществи. Ръководството на столичани ще се опита да вземе голмайстора на Септември (София) Бертран Фурие при евентуален неуспех с Переа. Поне това твърди африканският сайт Foot Africa.

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата
Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

"Левски е на полпозишън за камерунския нападател, който играе за друг клуб от София - Септември. Въпреки че тимът му е в средата на таблицата, Фурие блести през сезона и е отбелязал 10 попадения", се посочва в материала.

Информацията гласи още, че разговорите между Левски и Септември за евентуален трансфер вече са в ход. Договорът на 28-годишния Фурие е до лятото на 2027 година. Към момента той е на третото място в голмайсторската битка на efbet Лига, като изостава на само едно попадение от Ивайло Чочев и Мамаду Диало.

Левски спешно се нужда е от нов нападател след продажбата на Борислав Рупанов в полския Гурник (Забже). Към момента “сините” имат само един типичен футболист на тази позиция - Мустафа Сангаре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вихрен тренира в София преди мача с Левски

Вихрен тренира в София преди мача с Левски

  • 27 яну 2026 | 19:40
  • 846
  • 0
Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

  • 27 яну 2026 | 18:10
  • 905
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 27 яну 2026 | 17:15
  • 57351
  • 13
Берое унищожи аматьори в контрола

Берое унищожи аматьори в контрола

  • 27 яну 2026 | 17:12
  • 2192
  • 2
Добруджа с първи успех в Турция

Добруджа с първи успех в Турция

  • 27 яну 2026 | 17:10
  • 1677
  • 3
Билети за Суперкупата ще се продават и на "Герена"

Билети за Суперкупата ще се продават и на "Герена"

  • 27 яну 2026 | 17:01
  • 1526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 5486
  • 11
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 18364
  • 40
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 22086
  • 166
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 19144
  • 20
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 13003
  • 7