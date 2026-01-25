Защо Веласкес иска точно Хуан Переа и какво го отличава от Сангаре

Левски продължава да търси варианти за подсилване на атаката си, а името на Хуан Переа от Локомотив (Пловдив) все по-често се спряга за трансфер на „Герена“. Данните на Wyscout показват, че макар и двамата да са централни нападатели, те притежават коренно различен профил, който би предложил на „сините“ тактическо разнообразие.

В най-важния показател за един нападател – головете – Мустафа Сангаре има сериозно предимство. Нападателят на "сините" е отбелязал 8 гола в efbet Лига при очаквани 7.53 xG. За сравнение, Переа има 4 попадения при 3.12 xG.

Сангаре умее да намира празни пространства в наказателното поле. Той регистрира средно по 7.49 докосвания в него на мач, докато колумбиецът е почти двойно по-малко активен в тази зона с 3.87 докосвания.

Зоните на действие на двамата разкриват голяма разлика в техния стил на движение. Присъствието на Мустафа Сангаре е концентрирано в самото наказателно поле и по фланга, където често използва скоростта си за пробиви.

Колумбийският нападател на Локомотив пък покрива много по-обширен периметър. Той действа по целия фронт на атаката и често се връща по-дълбоко, за да участва в изграждането на нападенията. Това го прави по-труден за опазване, тъй като постоянно променя позицията си.

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Най-силният коз на Переа се крие в дефанзивния му принос и преса. Точно по този елемент би паснал отлично на изискванията на Хулио Веласкес. Колумбиецът е един от най-добрите нападатели в лигата по отношение на работата без топка. Той е регистрирал общо 44 отнети топки във финалната третина (1.64 на мач). Сангаре от своя страна е далеч по-пестелив в дефанзивен план с общо 24 отнемания (0.96 на мач).

Цифрите показват, че Мустафа Сангаре остава по-директната голова заплаха за Левски. Хуан Переа обаче би донесъл нещо различно – изключителна мобилност и агресия при пресирането на противника още в неговата половина. При евентуален трансфер, „сините“ биха разполагали с два коренно различни профила в атака, което би направило отбора много по-непредвидим.