От Левски: Готови сме за 3 февруари

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски завърши зимната си подготовка с успех над Вихрен (3:1) в контролна среща на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" публикуваха в социалните мрежи видео с трите попадения срещу тима от Сандански, а към него написаха "Добра работа, момчета! Готови сме за 03.02".

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Както е известно, тогава е битката за Суперкупата между Левски и Лудогорец.

Днес за софиянци точни бяха Евертон Бала от дузпа, Фабио Лима и Асен Митков.