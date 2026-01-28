Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  От Левски: Готови сме за 3 февруари

От Левски: Готови сме за 3 февруари

  • 28 яну 2026 | 20:01
  • 419
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски завърши зимната си подготовка с успех над Вихрен (3:1) в контролна среща на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" публикуваха в социалните мрежи видео с трите попадения срещу тима от Сандански, а към него написаха "Добра работа, момчета! Готови сме за 03.02".

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Както е известно, тогава е битката за Суперкупата между Левски и Лудогорец.

Днес за софиянци точни бяха Евертон Бала от дузпа, Фабио Лима и Асен Митков.

