Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Тунизийският Есперанс не се е отказал от намерението си да привлече нападателя на Левски Мустафа Сангаре, твърдят едновременно няколко местни издания. Клубът от столицата Тунис готви мащабни рокади в селекцията и френският таран на „сините“ продължава да е основна цел. Много е вероятно през зимния трансферен прозорец Есперанс да вдигне мизата и да предложи нова, по-добра оферта на Левски за закупуването на футболиста.

Левски се отказа от част от трансферните си цели заради високи цени

Припомняме, че през лятото предложението бе за близо 1,5 милиона евро. То обаче бе отхвърлено първо от Левски, а след това и от самия нападател. Той призна, че е имало оферта към него, но след разговор с ръководството не я е приел. Според запознати, тогава Сангаре е поставил условие да бъде продаден през зимата при добра оферта. Сега обаче малийският нападател не иска да напуска и се очаква пак да отхвърли евентуално ново предложение. Причината е, че Левски има реален шанс да стане шампион, дори да направи требъл, което би му вдигнало цената многократно.

Медиите в Тунис разкриха, че Есперанс ще освободи между 8 и 10 футболисти от отбора и така ще осигури средства, с които да привлече няколко по-класни играчи за следващия сезон. В списъка от нови попълнения Мустафа Сангаре е на челно място, като за привличането му са активирани и двама сръбски мениджъри. Един от тях работи от дълго време с български играчи и има много добри позиции на нашия пазар.

От Левски обаче нямат никакво намерение да продават тарана, който този сезон играе най-силния си футбол от идването си на „Герена“. Трансфер на Сангаре напълно ще разбие схемата на Хулио Веласкес, който го превърна в твърд титуляр и много важен играч за тактиката на тима. В момента в състава на „сините“ има само двама номинални централни нападатели – Сангаре и Борислав Рупанов.