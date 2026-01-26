Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Сериозна сага се заформя със силно желания от Левски Хуан Переа. Таранът на Локомотив (Пловдив) се смята за едва ли не сигурно ново попълнение на "сините", но Sportal.bg научи, че и друг български клуб го иска. Става въпрос за ЦСКА 1948, за което потвърди и собственикът на пловдивчани Христо Крушарски. Раздвижването при "червените" е свързано с евентуалната продажба на техния голмайстор Мамаду Диало.

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Ето какво ни отговори босът на "черно-белите:



Какво се случва с Переа, потвърждавате ли нашата информация, че Левски предлага пари и футболисти за него?

- Не коментирам. Няма нищо ново. Всеки спи зимен сън, всеки спи. Чакам.

След това Sportal.bg попита собственика на “смърфовете” дали е вярно, че и ЦСКА 1948 се интересува от Переа, на което той отговори:

“Да, вярно е. Имаше запитване, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам.”



ЯСЕН ТОШЕВ и ФИЛИП ДРУМЧЕВ, пратеници на Sportal.bg в Анталия