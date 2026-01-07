Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сангаре: Винаги съм се чувствал комфортно в Левски

Сангаре: Винаги съм се чувствал комфортно в Левски

  • 7 яну 2026 | 09:15
  • 918
  • 3

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре говори за бъдещето си.

"Споменавал съм Белгия, както и други страни. В момента се чувствам много добре в Левски. Винаги съм се чувствал комфортно тук, а през този сезон - дори още повече. Засега съм фокусиран върху настоящето. Ако в бъдеще се появи възможност, ще мислим, но към днешна дата съм щастлив тук", заяви Сангаре пред страницата в социалните мрежи levski.journal.

Националът на Мали разкри и дали ще сложи маската, с която започна престоя му на "Герена".

"Тя беше основно за защита на носа ми след счупването му, преди да замина за Португалия. Психически в онзи момент имах нужда от нея. Сега реших да я сваля. С маската виждах добре, но без нея виждам още по-добре и се чувствам по-свободен. Така че да, това е положителна промяна", добави още той.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

  • 7 яну 2026 | 02:49
  • 2358
  • 0
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
  • 4757
  • 0
Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

  • 6 яну 2026 | 22:23
  • 2437
  • 0
Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38076
  • 190
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

  • 6 яну 2026 | 20:19
  • 7656
  • 3
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7016
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38076
  • 190
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 25354
  • 4
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 13225
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 14948
  • 9
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 16586
  • 17
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7016
  • 16