Сангаре: Винаги съм се чувствал комфортно в Левски

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре говори за бъдещето си.

"Споменавал съм Белгия, както и други страни. В момента се чувствам много добре в Левски. Винаги съм се чувствал комфортно тук, а през този сезон - дори още повече. Засега съм фокусиран върху настоящето. Ако в бъдеще се появи възможност, ще мислим, но към днешна дата съм щастлив тук", заяви Сангаре пред страницата в социалните мрежи levski.journal.

Националът на Мали разкри и дали ще сложи маската, с която започна престоя му на "Герена".

"Тя беше основно за защита на носа ми след счупването му, преди да замина за Португалия. Психически в онзи момент имах нужда от нея. Сега реших да я сваля. С маската виждах добре, но без нея виждам още по-добре и се чувствам по-свободен. Така че да, това е положителна промяна", добави още той.