  2. ЦСКА
  Крило на ЦСКА мина под венчилото

Крило на ЦСКА мина под венчилото

  • 12 март 2026 | 18:57
Лудогорец - ЦСКА

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита сключи брак със своята половинка Марианхел. Колумбиецът подписа с "армейците" през зимата и вкара два гола в 5-те си мача с червената фланелка дотук.

"Днес крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита официално сключи брак с половинката си Марианхел! Желаем на младото семейство здраве, любов и дълъг съвместен живот, изпълнен с щастие, разбирателство и сбъднати мечти! Честито!", написаха от клуба.

