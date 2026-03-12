Крило на ЦСКА мина под венчилото

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита сключи брак със своята половинка Марианхел. Колумбиецът подписа с "армейците" през зимата и вкара два гола в 5-те си мача с червената фланелка дотук.

Сектор "Г": Не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири

"Днес крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита официално сключи брак с половинката си Марианхел! Желаем на младото семейство здраве, любов и дълъг съвместен живот, изпълнен с щастие, разбирателство и сбъднати мечти! Честито!", написаха от клуба.