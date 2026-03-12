Нико Петров с паралел между Левски, Реал Мадрид и ПСЖ: Веласкес ли копира Арбелоа и Луис Енрике, или те него?

В новото издание на „Анализът на Нико Петров“ основен акцент бе тактическото лице на Левски и паралелите, които могат да се направят между идеите на треньора Веласкес и някои от водещите европейски специалисти. Анализаторът разгледа приликите в подхода на „сините“ с този на Реал Мадрид под ръководството на Алваро Арбелоа и ПСЖ на Луис Енрике.

„Шеговито до някаква степен можем да кажем, че Веласкес копира Арбелоа, Луис Енрике, Гуардиола или пък те него. Някои неща, които той направи, ги видяхме много по-рано от тези, които видяхме снощи в мача между Реал Мадрид и Манчестър Сити и в това, което направи ПСЖ срещу Челси. Интересно е сравнението между ПСЖ и Левски, което отдавна правим в нашето предаване“, започна Петров.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Според него тактическите замисли на Веласкес често остават неразбрани от масовата публика, особено в дербитата с Лудогорец.

„Идеята на Веласкес, която почти никой не разбра в Разград и се опитваме да я поясняваме в анализа, е че това, което искаше да направи в последния мач с Око-Флекс и Бала, бе интересен замисъл, който обаче не сполучи. Реал Мадрид обаче нагледно ни го показа снощи – копие на това, което искаше Веласкес, но на Реал му се получи“, допълни той.

Нико Петров обясни и логиката зад промяната в поведението на столичния тим, когато се изправя срещу най-силните отбори в първенството. Той подчерта, че притесненията на треньорския щаб са свързани основно с прехода при загуба на топката.

„Важно е да уточним за нашите зрители и защо Левски се променя срещу Лудогорец. Добрите треньори и отбори не се притесняват, когато противникът идва да ги пресира дълбоко в тяхната половина, а се притесняват, когато владеят топката трайно в противниковата половина. Тогава подлежат на контраатака във всеки един момент, в който загубят топката и не си я върнат по най-бързия начин. Точно това прави Левски срещу по-слабите отбори – връща си топката веднага. Веласкес обаче може би не е убеден, че може да направи това срещу Лудогорец, защото техните играчи са много по-скоростни и могат да реализират тези контраатаки. Според мен Веласкес и Левски се притесняват точно от това“, завърши Нико Петров.

