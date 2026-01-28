Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

  • 28 яну 2026 | 07:32
  • 355
  • 0

Диого Далот получи похвали от значима фигура в Манчестър Юнайтед след победата на "червените дяволи" като гост на Арсенал (3:2). Гари Невил, който изигра 687 мача за клуба между 1993 и 2011 г., изтъкна качествата на португалския десен защитник, въпреки критиките, които той е получавал в миналото.

"Далот е добър защитник. Той често е критикуван от някои фенове на Юнайтед. Не мисля, че е защитник от световна класа, но и аз не бях", отбеляза той за португалеца.

Невил смята, че Далот "има нещо специално" и е "играч, който всяка седмица е за оценка 7/10", но е "изложен" поради използването му и по двете крила.

"Ако играеше само като десен защитник, нямаше да се откажа от услугите му толкова бързо. Други хора може да не са съгласни с мен, но мисля, че познавам добре позицията на защитника и смятам, че той може да свърши добра работа за Манчестър Юнайтед", подчерта десният защитник, който спечели 21 трофея в 18 сезона с клуба.

Диого Далот вече има 233 мача с екипа на Манчестър Юнайтед. Португалският национал беше привлечен от "червените дяволи" от Порто през 2018 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 2129
  • 1
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

  • 28 яну 2026 | 06:50
  • 637
  • 0
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 154635
  • 44
Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

  • 28 яну 2026 | 06:04
  • 1042
  • 0
Андре Онана пред завръщане в Интер?

Андре Онана пред завръщане в Интер?

  • 28 яну 2026 | 05:27
  • 2417
  • 0
Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

  • 28 яну 2026 | 05:05
  • 2603
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 2129
  • 1
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 154635
  • 44
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

  • 28 яну 2026 | 06:50
  • 637
  • 0
Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 15875
  • 16
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 7796
  • 2
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 17967
  • 33