Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

Диого Далот получи похвали от значима фигура в Манчестър Юнайтед след победата на "червените дяволи" като гост на Арсенал (3:2). Гари Невил, който изигра 687 мача за клуба между 1993 и 2011 г., изтъкна качествата на португалския десен защитник, въпреки критиките, които той е получавал в миналото.

"Далот е добър защитник. Той често е критикуван от някои фенове на Юнайтед. Не мисля, че е защитник от световна класа, но и аз не бях", отбеляза той за португалеца.

Невил смята, че Далот "има нещо специално" и е "играч, който всяка седмица е за оценка 7/10", но е "изложен" поради използването му и по двете крила.



"Ако играеше само като десен защитник, нямаше да се откажа от услугите му толкова бързо. Други хора може да не са съгласни с мен, но мисля, че познавам добре позицията на защитника и смятам, че той може да свърши добра работа за Манчестър Юнайтед", подчерта десният защитник, който спечели 21 трофея в 18 сезона с клуба.

Диого Далот вече има 233 мача с екипа на Манчестър Юнайтед. Португалският национал беше привлечен от "червените дяволи" от Порто през 2018 г.

