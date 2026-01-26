Популярни
  Защо Джон Тери отвори бутилка вино по време на успеха на Манчестър Юнайтед на "Емиратс"

Защо Джон Тери отвори бутилка вино по време на успеха на Манчестър Юнайтед на “Емиратс”

  26 яну 2026
Бившият капитан на Челси Джон Тери отпразнува победата на Манчестър Юнайтед над Арсенал с бутилка червено вино. Повод за това станаха головете във вратата на Давид Рая. След попаденията на Брайън Мбемо, Патрик Доргу и Матеус Куня “топчиите” вече са допуснали 17 гола във вратата си от началото на сезона в Премиър лийг. Това означава, че знаменитият рекорд на Челси от 2004/05 ще остане непокътнат за поне още една година. Тогава шампионският тим на Жозе Моуриньо допусна само 15 попадения през целия сезон във Висшата лига.

“Рекордът ни е в безопасност за още един сезон, така че Петер Чех, Пауло Ферейра, Рики Карвьльо, Уилям Галас, време е да празнуваме с бутилка или чаша червено вино. Аз взимам бутилка, така че ще празнувам пълноценно тази вечер. Ще бъде ли подобрен някога този рекорд? Аз казвам, че няма”, заяви Тери във видео, публикувано в профила му в “Инстаграм” още след втория гол на Манчестър Юнайтед във вчерашното дерби.

"Изглежда, че Арсенал е под леко напрежение за първи път през този сезон. Ще могат ли да постигнат целта си този сезон? Съдейки по това, не съм сигурен в момента. По-важното е, че рекордът остава", добави бившият бранител.

