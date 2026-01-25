Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

  • 25 яну 2026 | 10:18
  • 1722
  • 0

Майкъл Карик разкри, че Оле Гунар Солскяер му е оказал подкрепа, откакто той спечели надпреварата с бившия си приятел за поста в Манчестър Юнайтед.

Карик за срещата с Арсенал: Очаквам с нетърпение този мач, те имат много силни страни
Карик за срещата с Арсенал: Очаквам с нетърпение този мач, те имат много силни страни

Юнайтед избра Карик пред Солскяер, като го назначи за мениджър до края на сезона, а 44-годишният специалист започна по мечтан начин миналия уикенд, когато спечели манчестърското дерби.

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Карик работи като треньор на първия отбор под ръководството на Солскяер в продължение на почти три години, когато норвежецът бе начело на Юнайтед. Той разкри, че двамата все още поддържат близка връзка.

„Говорих с него“, каза Карик. „Близки сме. Минали сме през много неща заедно, така че той беше напълно подкрепящ, както и бихте очаквали. Той е страхотен човек и го уважавам изключително много. Пожела ни успех и се радваше, че постигнахме правилния резултат.“

На въпрос дали би търсил съвети от Солскяер, Карик добави: „Водя разговори и имам много приятели на различни места, към които мога да се обърна, ако се наложи. Честно казано, не съм човек, който да притеснява много хора. Но той със сигурност е насреща, ако някога имам нужда от него.“

Вторият мач на Карик начело е гостуване на Арсенал в неделя. Той победи „артилеристите“ и в трите си срещи по време на предишния си три мача като временен мениджър след уволнението на Солскяер през 2021 г., но не смята, че това ще има значение на „Емиратс“.

„Мачове отпреди три или четири години — това е приключило, това е минало“, каза той. „Така че, колкото и опитът да ти помага в определени моменти, смятам, че това е напълно различен мач. Мисля, че увереността, с която влизам в този двубой, идва от това, което видяхме, откакто съм тук — между мен и щаба ми, по отношение на самата игра, тренировките и начина, по който момчетата подходиха към нещата.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 18333
  • 21
Челси поглежда към топ 4

Челси поглежда към топ 4

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 1908
  • 0
Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

  • 25 яну 2026 | 06:44
  • 2488
  • 0
Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

  • 25 яну 2026 | 05:39
  • 1281
  • 0
Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно

Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно

  • 25 яну 2026 | 05:24
  • 8650
  • 16
Сари сигнализира след поредната издънка: Играчите напускат, защото не виждат амбиция

Сари сигнализира след поредната издънка: Играчите напускат, защото не виждат амбиция

  • 25 яну 2026 | 03:01
  • 2667
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 15506
  • 22
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 18333
  • 21
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 15534
  • 22
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 10096
  • 6
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 10497
  • 31
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Медведев отпадна

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Медведев отпадна

  • 25 яну 2026 | 11:10
  • 6189
  • 1