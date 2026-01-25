Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Майкъл Карик разкри, че Оле Гунар Солскяер му е оказал подкрепа, откакто той спечели надпреварата с бившия си приятел за поста в Манчестър Юнайтед.

Юнайтед избра Карик пред Солскяер, като го назначи за мениджър до края на сезона, а 44-годишният специалист започна по мечтан начин миналия уикенд, когато спечели манчестърското дерби.

Карик работи като треньор на първия отбор под ръководството на Солскяер в продължение на почти три години, когато норвежецът бе начело на Юнайтед. Той разкри, че двамата все още поддържат близка връзка.

„Говорих с него“, каза Карик. „Близки сме. Минали сме през много неща заедно, така че той беше напълно подкрепящ, както и бихте очаквали. Той е страхотен човек и го уважавам изключително много. Пожела ни успех и се радваше, че постигнахме правилния резултат.“

На въпрос дали би търсил съвети от Солскяер, Карик добави: „Водя разговори и имам много приятели на различни места, към които мога да се обърна, ако се наложи. Честно казано, не съм човек, който да притеснява много хора. Но той със сигурност е насреща, ако някога имам нужда от него.“

Вторият мач на Карик начело е гостуване на Арсенал в неделя. Той победи „артилеристите“ и в трите си срещи по време на предишния си три мача като временен мениджър след уволнението на Солскяер през 2021 г., но не смята, че това ще има значение на „Емиратс“.

„Мачове отпреди три или четири години — това е приключило, това е минало“, каза той. „Така че, колкото и опитът да ти помага в определени моменти, смятам, че това е напълно различен мач. Мисля, че увереността, с която влизам в този двубой, идва от това, което видяхме, откакто съм тук — между мен и щаба ми, по отношение на самата игра, тренировките и начина, по който момчетата подходиха към нещата.“