Далот: Манчестър Юнайтед винаги намира начин да се върне на върха

Диого Далот е в Манчестър Юнайтед от 2018 г., когато напусна Порто, но това беше първият сезон, в който победи Ливърпул на Анфийлд (2:1). Важна победа, не само заради съперничеството, но и заради факта, че това беше първият път в ерата на Рубен Аморим, когато записаха две поредни победи в Премиър лийг, нещо, което накара защитника да е уверен, че ще преодолеят този лош момент.

„Винаги съм позитивен. Тук съм от дълго време, имахме възходи и падения, единственото, в което съм 100% сигурен, е, че този клуб винаги намира начин да се върне на върха. Не сме на нивото, на което клубът трябва да бъде, да се борим за Висшата лига, Шампионската лига, бяхме в много ниски точки, но винаги намираме начин да се издигнем отново и да се борим да печелим мачове отново. И мисля, че този път няма да е по-различно, единственото, което мога да гарантирам, е, че ще направя всичко възможно да бъда там, да бъда по-добър, да се опитвам да печеля мачове, да се опитвам да поставя съотборниците си в добра позиция. И съм сигурен, че ще дойде момент, когато нещата отново ще вървят в правилната посока и ще се върнем на правилния път. Това е единствената цел, която имам всеки път, когато пристигна в Карингтън, и съм много позитивен, че това ще се случи“, започна той в интервю за клуба, заявявайки, че вече се чувства като у дома си в Англия.

„На 100%. Мисля, че градът е моят дом. Казвал съм го няколко пъти, че всеки път, когато идвам тук, се чувствам наистина като у дома си. Нормално е, когато си тук от дълго време, тази връзка, която създадох с града, с феновете и с клуба. Чувствам се като у дома си и мисля, че няма по-добро усещане от това, когато дойдеш тук и се чувстваш като у дома си“, каза той, признавайки, че са привилегировани да имат съоръженията, с които разполагат.

„Добре е. Карингтън се превръща малко повече в нашия втори дом и така трябва да бъде. Играчите и треньорският щаб искат да останат тук още малко. Важно е, защото освен семействата ни, това е нашият втори дом. И ако се чувстваме добре на работното си място, се представяме по-добре, но това е нещо, което трябва да се случи естествено. Това е нещо, което идва отвътре, всеки ден, да идваш тук и да гледаш на тези съоръжения като на нещо, което не трябва да се приема за даденост, защото е привилегия да имаш съоръжения с такова качество. Мисля, че имаме всичко тук, за да се представим добре. Трябва да намерим този начин да [кажем] „добре, имаме всичко необходимо, за да спечелим мача, така че просто трябва да спечелим мачовете““, заяви той, признавайки, че вече е един от лидерите на групата.

„Очевидно, това не беше нещо наложено, а по-скоро следствие от това, което правех аз и което правеха моите съотборници. В същото време, това ми дава повече отговорност, както и на другите, да се опитваме да свалим малко от тежестта на треньора, на капитана, да им помагаме по всякакъв възможен начин. Подобряването на отбора и целта да имаме лидери е това. Аз съм малко и от двете, опитвам се да давам енергия на съотборниците си, било то чрез действия или думи, зависи от момента, опитвам се да намеря най-добрите моменти да го направя. Опитвам се да водя с действия и с примера на това, което правя всеки ден, опитвам се да се уча и от тях“, обясни той, заявявайки, че е голяма разлика да не се играе на всеки три дни (няма европейски състезания).

„Да, харесва ми да имам рутина, подготвям се добре и когато тренировката започне, съм готов. Променяме малко рутината, когато играем на всеки три мача, на практика дори не тренираш, само се възстановяваш и играеш. Сега, с тренировките, рутините се променят, начинът, по който подготвяш седмицата, е различен, така че беше малко по-различно от миналия сезон, защото бях с този ритъм. Но, отвън, ако намалиш броя на мачовете, трябва да си физически по-на разположение, така че това е рутината, която трябва да намерим, за да бъдем физически и психически готови за уикенда“, оправда се той, припомняйки смяната на номера в началото на сезона.

„Това беше любимият ми номер, когато пристигнах, беше на Линдельоф и той го представи добре. Избрах 20, защото той имаше 2 и защото бях почти на 20 години. Също и заради 20-те пъти, когато Юнайтед спечели, но този сезон почувствах, че е знак за промяна и целта ми е да спечеля много неща с този номер. Надявам се да успея“, каза той, фокусирайки се върху Брайтън, следващия съперник, и Олд Трафорд, търсейки трета поредна победа.

„Това е един от отборите, срещу които съм играл най-много. Те се представят много добре през последните два сезона, играят добър футбол. Затова не очаквам нищо по-малко от това. Очаквам с нетърпение мача. Това са видовете мачове, които ни предизвикват и ни водят още по-далеч“, завърши той.

Снимки: Gettyimages