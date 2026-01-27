Популярни
  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

  27 яну 2026 | 13:09
Един от играчите, които се представиха най-силно в първите два мача на Майкъл Карик като временен мениджър на Манчестър Юнайтед - Патрик Доргу, ще пропусне около 10 седмици. Причината за това е контузия в подколянното сухожилие, която получи през второто полувреме на дербито с Арсенал. Датчанинът преди това вкара страхотен гол, което означаваше, че се разписва във втори пореден двубой, след като го направи и в дербито с Манчестър Сити.

Карик използва Доргу в тези мачове като ляво крило, след като преди това Рубен Аморим го поставяше в своята схема предимно като уинг-бек.

Все още от клуба не се обявили колко точно ще е отсъства Доргу, но според “Ди Атлетик” става дума за 10 седмици. Ако това е вярно, той ще пропусне следващите осем мача на Манчестър Юнайтед и ще се завърне евентуално след паузата за националните отбори през март. Вероятно ще бъде на линия за дербито с Лийдс на 11 април.

