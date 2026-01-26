Валдано: Нещо се случи при Чаби Алонсо, играчите на Реал се чувстват по-комфортно при Арбелоа

Легендата на Реал Мадрид Хорхе Валдано направи анализ за "Movistar Plus+ Deportes" на промяната в облика на отбора под ръководството на новия треньор Алваро Арбелоа в сравнение с ерата на Чаби Алонсо.

70-годишният бивш футболист и треньор на "лос бланкос" изтъкна физическата мощ, която "кралете" демонстрираха при победата си с 2:0 над Виляреал: „Нека не си мислим, че добрата физическа форма на Реал Мадрид може да се постигне за една седмица работа, за това няма никаква научна основа.

🗣️ Jorge Valdano: “With Xabi Alonso, the players would leave the locker room with their lesson well learned.



For 20 or 25 minutes it seemed that the players were responding to the coach's orders, and then the team would start to fall apart, get distracted, break down... and end… pic.twitter.com/k0yo12X4JS — Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2026

„Какво се случва? Смятам, че Арбелоа работи много добре върху увереността на играчите си. Мотивацията, с която те играха срещу Виляреал, беше огромна. Имаше пълна концентрация в мача, от първата до 90-ата минута. Нещо, което не се случваше при Чаби Алонсо".

Хорхе Валдано се фокусира върху разликите, които забелязва между Реал Мадрид на Алваро Арбелоа и този на Чаби Алонсо. "Дали има повече отдаденост при Арбелоа? Играчите се чувстват по-комфортно. При Чаби те излизаха от съблекалнята с много добре научен урок. В продължение на 20-25 минути изглеждаше, че играчите изпълняват заповедите на треньора, но след това отборът започваше да се разпада, да се разсейва, да се пропуква... и в крайна сметка завършваше със слаби мачове“, сподели той.

🗣️ Jorge Valdano: “I think Alvaro Arbeloa is doing a great job building his players' confidence.



The motivation they showed against Villarreal was tremendous. They were completely connected throughout the match, from minute 1 to 90.



That's something that didn't happen with… pic.twitter.com/jpDI7kdw0B — Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2026

Впоследствие Валдано анализира силните страни на Реал под ръководството на Арбелоа: „Срещу Виляреал мачът беше много богат. Вярно е, че отборът отново спечели благодарение на головете на най-добрия нападател в света (Килиан Мбапе), но не се нуждаеше от най-добрия вратар в света (Тибо Куртоа), за да победи. Реал Мадрид беше много дисциплиниран и се работи много добре върху увереността на играчите“.

Хорхе Валдано се осмели да отговори и на най-важния въпрос относно разликите в ангажираността на съблекалнята при Арбелоа в сравнение с Чаби Алонсо: „Дали има повече отдаденост при Арбелоа? Играчите се чувстват по-комфортно. Не знам какво се е случило с Чаби Алонсо, но нещо се е случило. Мисля, че Арбелоа добре разбира какво се е случило и го коригира.“

Следвай ни:

Снимки: Imago