Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Реал Мадрид се разделя досегашния треньор на тима Чаби Алонсо, обявиха официално от клуба. Така ерата на бившия халф приключва безславно след по-малко от един сезон начело на отбора. Раздялата идва ден след поражението на “лос бланкос” от Барселона във финала на Суперкупата на Испания с 3:2. Бившият бранител на клуба Алваро Арбеола ще поеме клуба до края на сезона.

„Реал Мадрид обявява, че Чаби Алонсо и клуба са постигнали договорка за раздяла по взаимно съгласие, след като бе взето решение той прекрати времето си като треньор на първия отбор. Чаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом. Нашият клуб благодари на Чаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и отдадеността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им," се казва в официалното съобщение на клуба.

Снимки: Gettyimages