Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

Килиан Мбапе избра необичаен начин да изрази подкрепата си към съотборника си в Реал Мадрид Браим Диас по време на мача срещу Виляреал.

Мароканският полузащитник беше подложен на остри критики в родината си, тъй като бе смятан за главния виновник във финала на Купата на Африка. Неуспешното изпълнение на дузпа „а ла Паненка“, което той опита, лиши Мароко от възможността да се бори за трофея.

Желаейки да застане до Диас, френската суперзвезда пое изпълнението на дузпата, спечелена от Реал Мадрид, и имитирайки своя съотборник, отбеляза по същия начин, оформяйки крайния резултат 0:2.

След края на срещата Мбапе потвърди намерението си, заявявайки: „Моята дузпа „Паненка“ беше за Браим Диас“.