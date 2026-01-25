Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

  • 25 яну 2026 | 09:16
  • 2869
  • 1

Килиан Мбапе избра необичаен начин да изрази подкрепата си към съотборника си в Реал Мадрид Браим Диас по време на мача срещу Виляреал.

Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха
Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

Мароканският полузащитник беше подложен на остри критики в родината си, тъй като бе смятан за главния виновник във финала на Купата на Африка. Неуспешното изпълнение на дузпа „а ла Паненка“, което той опита, лиши Мароко от възможността да се бори за трофея.

Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам
Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Желаейки да застане до Диас, френската суперзвезда пое изпълнението на дузпата, спечелена от Реал Мадрид, и имитирайки своя съотборник, отбеляза по същия начин, оформяйки крайния резултат 0:2.

След края на срещата Мбапе потвърди намерението си, заявявайки: „Моята дузпа „Паненка“ беше за Браим Диас“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 11688
  • 15
Челси поглежда към топ 4

Челси поглежда към топ 4

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 1507
  • 0
Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

  • 25 яну 2026 | 06:44
  • 1960
  • 0
Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

  • 25 яну 2026 | 05:39
  • 1058
  • 0
Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно

Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно

  • 25 яну 2026 | 05:24
  • 6210
  • 8
Сари сигнализира след поредната издънка: Играчите напускат, защото не виждат амбиция

Сари сигнализира след поредната издънка: Играчите напускат, защото не виждат амбиция

  • 25 яну 2026 | 03:01
  • 2191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 11688
  • 15
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 10201
  • 12
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 6746
  • 5
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 7694
  • 22
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 4527
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

  • 25 яну 2026 | 07:59
  • 2603
  • 2