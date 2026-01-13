Тарторите, които не благодариха на Чаби Алонсо

Напускането на Чаби Алонсо от Реал Мадрид изненада играчите, които научиха новината от официалното съобщение на клуба. Килиан Мбапе беше първият, който реагира и се сбогува публично с треньора. През целия следобед вчера футболистите, един след друг, публикуваха съобщения, изразявайки своята привързаност към наставника. Към тази сутрин обаче няколко основни футболисти от настоящия състав все още не са го направили. Сред тях са тартори като Винисиус Жуниор, Едер Милитао, Джуд Белингам, което подсказва, че между тях е имало някакво напрежение.

Засега няма нищо още от състезатели като Трент Александър-Арнолд, Ферлан Менди, Браим Диас (който е изцяло концентриран върху Купата на африканските нации с Мароко) и Франко Мастантуоно. Ендрик, който заради липса на игрови минути отиде в Олимпик Лион, също мълчи.

Иначе малко след Мбапе Арда Гюлер също остави съобщение за треньора. „Г-н Чаби Алонсо, благодаря Ви, че вярвахте и ми се доверихте от първия ден. Всеки разговор, всеки детайл, всяко изискване ми помогнаха да оформя играта си и да достигна по-високо ниво. Дълбоко съм благодарен за всичко, с което допринесохте за моята кариера. Вашето доверие в мен ме направи по-добър играч. Желая на Вас и Вашия екип много успехи в бъдеще. Вашето влияние винаги ще остане с мен“, пише турският талант в Инстаграм, цитиран от “Марка”.

Реакциите на играчите на Реал Мадрид последваха една след друга. Следващият беше Чуамени: „Благодаря за всичко. Беше удоволствие да се уча от един от най-добрите. Желая ти всичко най-добро по пътя ти.“

След него дойде и сбогуването на Хаусен. „Благодаря, треньор, за всичко преживяно. Желая ти всичко най-добро в бъдеще“, написа централният защитник.

Дани Себайос също се присъедини към съотборниците си: „Много благодаря за всичко, треньор. С твоята амбиция, желание и начин на виждане на футбола те очакват само велики неща. Желая ти най-доброто.“ Той придружи текста със снимка, на която прегръща треньора.

„Благодаря за всичко, треньор. Ти си страхотен наставник и ще постигнеш много успехи. Много късмет“, публикува от своя страна Лунин.

В подобен тон се изрази и Куртоа в социалните мрежи. „Благодаря за всичко. Беше удоволствие да работя с теб и ти желая всичко добро в бъдеще, заслужаваш го.“

Постепенно се включиха и други футболисти. „Тренер, благодаря за всеки споделен ден, за доверието, наученото и преживените моменти. Желая ти много успехи по пътя напред. Нека кариерата ти продължи нагоре. Всичко най-добро, Чаби Алонсо“, публикува Родриго.

„Благодаря за всичко, треньор. Хора като теб заслужават винаги най-доброто“, каза му Раул Асенсио. Феде Валверде пък остави следното съобщение: „Тренер, желая най-доброто на теб и на целия треньорски щаб, който винаги е имал страхотно отношение. Успехи във всичко, което предстои.“ А Фран Гарсия публикува: „Много благодаря за всичко, треньор. Желая всичко най-добро на теб и на целия ти щаб.“

Рюдигер също се присъедини към сбогуванията: „Благодаря за всичко. Беше удоволствие и ти желая най-доброто в бъдеще.“ Почти същото написа и Алваро Карерас: „Благодаря за всичко, треньор. Желая ти най-доброто за в бъдеще.“ Капитанът Карвахал беше лаконичен: „Благодаря за всичко, треньор.“

Гонсало Гарсия също изрази своята благодарност към Чаби Алонсо: „Тренер, много благодаря за всичко: за уроците, за доверието от първия ден и най-вече за възможността, която ми даде. Желая ти винаги най-доброто.“

Съобщението на Камавинга също беше сърдечно: „Благодаря, треньор, за твоята работа, твоята страст и за всичко, което допринесе за отбора. Научих много от теб и винаги ще те уважавам. Желая ти най-доброто в бъдеще. Респект.“

Алаба се изрази по следния начин: „Тренер, винаги ще бъда благодарен за времето, в което работихме заедно. Желая ти най-доброто.“ В крайна сметка почти всички играчи от състава оставиха мило публично сбогом на Чаби Алонсо.

