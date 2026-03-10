Перфектен Игор Тиаго не стигна на Брентфорд, който отпадна след драма с дузпи срещу Уест Хам

Напук на посредствения сезон в Премиър лийг, отборът на Уест Хам направи наглед немислимото и елиминира от турнира за ФА Къп тима на Брентфорд.

Onto the quarters! ⚒ pic.twitter.com/GBuOZgwD9V — West Ham United (@WestHam) March 9, 2026

В редовното време лютото лондонско дерби завърши при равенство 2:2, след като “чуковете” повеждаха на два пъти след голове на Джаръд Боуен (19’, 34’) и Игор Тиаго (28’, 81’). Интересното е, че вторите попадения и за двата отбора дойдоха след точно изпълнена дузпа, а именно 11-метрови наказателни удари решиха мача, тъй като победител след 120 минути игра нямаше. Там домакините бяха безупречни и след 100-процентова точност от бялата точка продължиха напред с общ резултат 7:5 и 5:3 конкретно при дузпите.

Така “чуковете” се превърнаха в последния 1/4-финалист. Непосредствено преди двубоя бе изтеглен жребият за следващия кръг в надпреварата, като в спор за място във финалната четворка ще спори с Лийдс на Илия Груев.

Три от четирите гола паднаха през първото полувреме, което се превърна в страхотно шоу за над 60 хиляди почитатели на футбола на Олимпийския стадион в Лондон.

“Чуковете” откриха резултата малко преди средата на откриващото попадение, когато Соучек отклони с глава към Боуен, който наказа вратаря на гостите Куивин Келъхър.

По-малко от десетина минути бяха нужни на “пчеличките” да отговорят и вездесъщият Игор Тиаго ужили съперника половин час след първия съдийски сигнал. Първоначално имаше съмнения за редовността на гола, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че резултатът е отново равен.

Играчите на Уест Хам обаче много бързо си върнаха преднината. Веднага след подновяването на играта имаше съмнения за дузпа, след като Адама Траоре се свлече в пеналтерията. Главният съдия Анди Мадли отново се консултира с ВАР и след 180 секунди разглеждане на ситуацията той посочи бялата точка. Зад бялата точка застана Боуен, който не сбърка и вкара втория си гол тази вечер.

В 39-ата минута гостите също имаха претенции за 11-метров наказателен удар, но Мадли подмина ситуацията в наказателното поле на “чуковете” и остави играта да продължи.

Дълбоко в добавеното време на първата част пък Соучек можеше да даде много сериозна преднина на отбора на Уест Хам, засичайки с глава центриране от пряк свободен удар, но този път Келъхър опази вратата си.

След почивката съперниците продължиха да играят открит и изключително приятен за гледане футбол, като всеки от двата отбора създаде по 12 голови положения. Така в 78-ата минута Боуен пропусна да оформи хеттрика си и да реши всичко. Той проби в пеналтерията и отправи прострелен удар в десния ъгъл, където Келъхър отново беше безупречен, изчиствайки в корнер.

Намесата на стража на пчеличките се оказа решаваща, тъй като при следващата атака неговият отбор спечели дузпа и десетина минути преди края “пчеличките” спечелиха невероятен шанс да се върнат обратно в играта. С изпълнението се зае Игор Тиаго, който нямаше как да сбърка и бившият играч на Лудогорец вкара гол, който не позволи срещата да бъде решена в редовното време.

В двете продължения по 15 минути имаше нови вълнуващи моменти и в 101-вата минута имаше нови претенции за дузпа от страна на “пчеличките”, след като Данго Уатара се строполи в пеналтерията. Това предизвика суматоха и играчите на гостите наобиколиха рефера Мадли, който обаче за втори път отказа да посочи бялата точка.

Все пак Брентфорд можеше и да не се нуждае от наказателен удар, за да продължи, но в първата минута на добавеното време на първото продължение Донован стреля прекалено високо от движение.

През второто продължение гостите пак имаха претенции за дузпа и пак Мадли отказа да я отсъди.

В 117-ата минута пък дойде големият шанс за “чуковете” да решат всичко, но Кастейянос стреля малко над напречната греда.

Така след като нещата не се решиха в игровата част на двубоя, победителят трябваше да се разбере след изпълнение на 11-метрови наказателни удари.

За Уест Хам от бялата точка бяха точни всички изпълнители. Това бяха Джаръд Боуен, Валентин Кастейянос, Калъм Уилсън, Томаш Соучек и Константинос Мавропанос, които пратиха “чуковете” в следващата фаза на турнира.

Игор Тиаго продължи да прави страхотен мач и при дузпите, след като вкара първата дузпа за своите. След него гол също вкараха още Кийн Люис-Потър и Матиас Йенсен, но пропускът на Данго Уатара попречи на “пчеличките” да продължат напред.

По този начин Уест Хам си уреди много вълнуваща 1/4-финална битка срещу Уест Хам и Лийдс, която предстои непосредствено след паузата за националните отбори на 4-и април. Евентуален успех ще прати "чуковете" във финалната четворка на турнира, което на пръв поглед изглеждаше немислимо преди няколко месеца, когато столичният отбор изглеждаше сигурен изпадащ от Премиър лийг, но в момента мечтае да постигне нещо много смислено и на двата фронта, на които остана да се бори.