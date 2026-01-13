Популярни
Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:13
Вече бившият наставник на Реал Мадрид Чаби Алонсо направи първи коментар в социалните мрежи след вчерашната му раздяла с клуба.

Този етап от кариерата ми приключва и не се разви така, както бихме искали. Да тренирам Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен. Благодаря на клуба, на играчите и най-вече на феновете и на мадридистите за доверието и подкрепата. Тръгвам си с уважение, благодарност и гордост, че дадох най-доброто от себе си”, написа специалистът в Instagram профила си.

Тарторите, които не благодариха на Чаби Алонсо
Тарторите, които не благодариха на Чаби Алонсо

Наследникът на Чаби начело на Реал ще е треньорът на втория отбор на клуба и бивш играч на “лос бланкос” Алваро Арбелоа, който ще даде първата си пресконференция малко по-късно днес.

