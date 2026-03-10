Еспаньол продължи да пропада след равен с последния

Отборът на Еспаньол продължи да компрометира европейското си участие през следващия сезон, след като направи равенство 1:1 срещу последния във временното класиране Овиедо и то като домакин на стадион “РСДЕ”. Каталунците дори изостанаха в резултата след ранен гол на Алберто Рейна в 8-ата минута, но все пак стигнаха до изравняването в 36-ата минута, когато се разписа Кике Гарсия. След почивката обаче нови голове не паднаха и домакините трябваше да се примирят с десети пореден мач без победа.

Така каталунците, които бяха в един момент замесени в битката за квотите за Шампионската лига, сега са напът изобщо да пропуснат европейските клубни турнири идния сезон, след като нямат победа през 2026 г. Овиедо от своя страна спечели само веднъж след нова година, но продължи да показва мускули и след като в края на февруари взе точка от Реал Сосиедад и сериозно изпоти Атлетико Мадрид, запази поне минимални надежди за оцеляване.