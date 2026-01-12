Популярни
Мбапе към Чаби Алонсо: Научих много, благодаря за доверието

  • 12 яну 2026 | 22:34
  • 649
  • 0

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе се обърна към бившия вече старши треньор на "белите" Чаби Алонсо след новината за неговата раздяла с клуба.

„Беше за кратко, но за мен беше огромно удоволствие да играя под ваше ръководство и да се уча от вас. Благодаря за доверието от първия ден. Ще ви запомня като треньор с ясни идеи и дълбоко разбиране за футбола. Желая ви късмет в следващия етап“, написа Мбапе в социалните мрежи.

Чаби Алонсо напусна Реал Мадрид по-рано днес. Той беше начело на тима от началото на сезона.

Временен наставник на испанския гранд ще е бившият защитник Алваро Арбелоа.

Снимки: Gettyimages

