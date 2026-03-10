Барселона и Арсенал следят Юлиан Брант

Европейските грандове Арсенал и Барселона се интересуват от полузащитника на Борусия (Дортмунд) Юлиан Бранд, който ще напусне тима като свободен агент “жълто-черните” в края на сезона, съобщава Sky Sport.
След седем години в германския клуб, Брант иска да направи следващата крачка в кариерата си, насочвайки се към чужбина. Потенциални дестинации за него са Испания, Италия и Великобритания.
Засега няма започнати конкретни разговори с някой от клубовете, които следят ситуацията около футболиста.
През зимния трансферен прозорец Юлиан Брант е получил две запитвания от отбори от Премиър лийг, но ги е отхвърлил, тъй като е предпочел да завърши сезона в сегашния си клуб.