Ромеро ще напусне Тотнъм в края сезона

Централният защитник на Тотнъм Кристиан Ромеро реши да напусне клуба в края на настоящия сезон. 27-годишният аржентинец е уведомил ръководството на отбора за намерението си да напусне през летния трансферен прозорец. Напускането на Ромеро се счита за окончателно, дори ако Тотнъм успее да избегне изпадане от Премиър лийг и да постигне успех в Шампионската лига на УЕФА, твърди The ​​Telegraph.

(🌕) BREAKING: Cristian Romero to leave Tottenham Hotspur in the summer. @Matt_Law_DT 🚨🇦🇷 pic.twitter.com/coJrkMo365 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 9, 2026

Според източникa, ръководството на Тотнъм е планирало предварително да обнови състава си преди новия сезон, а Ромеро може да бъде първият им голям трансфер. Аржентинецът се присъедини към Тотнъм през 2022 г. от Аталанта за 52 млн евро. През този сезон защитникът е изигра 28 мача, в които отбеляза 6 гола и е направи 4 асистенции. Настоящият договор на Ромеро с Тотнъм е до 2029 г., а трансферната му стойност се оценява на 50 млн евро, според Transfermarkt.