Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Джуд Белингам изригна срещу слухове за отношението му спрямо Чаби Алонсо

Джуд Белингам изригна срещу слухове за отношението му спрямо Чаби Алонсо

  • 14 яну 2026 | 09:52
  • 4609
  • 3

Звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам излезе с остра позиция срещу слухове, появили се веднага след уволнението на Чаби Алонсо като наставник на тима. Става въпрос за твърденията на The Athetic и ESPN, че той, Винисиус Жуниор и Федерико Валверде не са имали доверие в досегашния си треньор.

“Досега позволявах на твърде много от тези неща да се появяват, винаги надявайки се, че истината ще излезе наяве в подходящия момент. Но, честно казано,… Каква помия. Наистина съжалявам за хората, които се хващат за всяка дума на тези клоуни и техните “източници”. Не вярвайте на всичко, което четете, от време на време на тези хора трябва да им се държи сметка за разпространяването на подобна уронваща погрешна информация за кликове и допълнителна полемика”, написа в личното си мобилно приложение JB5 Белингам, който също така се сбогува с Алонсо чрез публикация в Инстаграм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн е амбициран за поредна голова фиеста

Байерн е амбициран за поредна голова фиеста

  • 14 яну 2026 | 08:00
  • 1583
  • 0
Арсенал и Челси кръстосват шпаги във втория полуфинал в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси кръстосват шпаги във втория полуфинал в "Карабао Къп"

  • 14 яну 2026 | 07:45
  • 3511
  • 1
РБ Лайпциг привлече 19-годишен нигериец, Вернер остава до края на месеца

РБ Лайпциг привлече 19-годишен нигериец, Вернер остава до края на месеца

  • 14 яну 2026 | 05:38
  • 5060
  • 0
Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 05:15
  • 14789
  • 2
Н'Голо Канте намалява заплатата си, за да подпише с Фенербахче

Н'Голо Канте намалява заплатата си, за да подпише с Фенербахче

  • 14 яну 2026 | 04:51
  • 3757
  • 0
Симеоне: Играчи като Гризман правят разликата

Симеоне: Играчи като Гризман правят разликата

  • 14 яну 2026 | 04:26
  • 3038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 18228
  • 33
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 4995
  • 1
Рупанов подписва в Полша до часове

Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 2951
  • 1
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 12894
  • 10
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7833
  • 4
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2874
  • 0