Джуд Белингам изригна срещу слухове за отношението му спрямо Чаби Алонсо

Звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам излезе с остра позиция срещу слухове, появили се веднага след уволнението на Чаби Алонсо като наставник на тима. Става въпрос за твърденията на The Athetic и ESPN, че той, Винисиус Жуниор и Федерико Валверде не са имали доверие в досегашния си треньор.

“Досега позволявах на твърде много от тези неща да се появяват, винаги надявайки се, че истината ще излезе наяве в подходящия момент. Но, честно казано,… Каква помия. Наистина съжалявам за хората, които се хващат за всяка дума на тези клоуни и техните “източници”. Не вярвайте на всичко, което четете, от време на време на тези хора трябва да им се държи сметка за разпространяването на подобна уронваща погрешна информация за кликове и допълнителна полемика”, написа в личното си мобилно приложение JB5 Белингам, който също така се сбогува с Алонсо чрез публикация в Инстаграм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages