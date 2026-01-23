Арбелоа: Дано мачът с Монако да е бил повратната точка

Новият наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа изрази надежда, че убедителната победа с 6:1 над Монако в Шампионската лига ще се окаже повратна точка за сезона на отбора. Той също така подчерта важността „лос бланкос“ да спечелят утрешното си гостуване на Виляреал, определяйки го за едно от най-трудните в Ла Лига.

„Виляреал e голям опонент, който доста ще ни затрудни. Много наясно сме какво трябва да направим утре, за да си тръгнем с трите точки. Този мач е много важен заради нашия съперник. Това е сред най-трудните гостувания в Ла Лига. Трябва да покажем най-добрата ни версия, ако искаме да спечелим, като сме концентрирани върху това. Ще говоря само за десетте дни, откакто съм тук. Вярвам и се надявам, че мачът срещу Монако ще бъде повратна точка. Имаме много за работа, но още от първия ден видях състав, който е готов да се труди. Дано това да е повратната точка, от която се нуждаем. Килиан Мбапе го каза: това беше нашият момент да направим стъпка напред и да покажем какво искаме да направим. Беше важно и играчите го постигнаха с усилия и смирение. Дано всичко да е така занапред.

🚨 Alvaro Arbeloa: "Bellingham's role in the team? From what I've seen since I’ve been coach, he's been incredible, as a player, as a leader, as a teammate.



He has a top winning mentality, he's very young, and he perfectly represents what Real Madrid is about.



He's a leader." pic.twitter.com/IlCERPtITM — Madrid Zone (@theMadridZone) January 23, 2026

Похвалите от Жозе Моуриньо? Всички знаете какво означа Моу за мен. Когато треньор като него говори, особено ако е той, аз слушам и анализирам. Трансфери? Имам изключителен състав и ако имаме нужда от нещо, разполагаме със страхотна школа, както винаги е било в историята на Мадрид. Договора на Винисиус Жуниор? Този въпрос не се отнася за мен, това е нещо между клуба и играча. Разбира се, че ми се иска той да продължи да пише история тук. Джуд Белингам? Искам да говоря за това, което съм преживял. В мачовете при мен, както и в тренировките, той ми показа своите умения, качества, техника, лидерство и характер. Полага огромни усилия, има шампионски манталитет и притежава всичко, от което се нуждае един играч на Мадрид. Очарован съм от него.

🗣 Arbeloa: "My Real Madrid? I want to see a team with the mentality and attitude of the other day. With the values of Real Madrid." pic.twitter.com/R3cl47zBIk — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 23, 2026

Опитвам се да помагам на играчите, но не мога да говоря за миналото и дали сега са повече, или по-малко щастливи от преди. Те са готови да работят и ме посрещнаха с отворени обятия. Не ме притеснява това дали срещу Виляреал ще разсеем съмненията. Вълнува ме само това да направим силен мач и да го спечелим. Нека играчите се представят добре, останалото не ме тревожи. Много съм щастлив, че Браим Диас се върна при нас. Той показа качествата както в Мадрид, така и в Купата на африканските нации. Той е много непредсказуем, играе между линиите, умел е на различни позиции, има голям манталитет и е на разположение, така че ще ни е необходим. Родриго ще бъде в групата за мача. Победата е над всичко, включително над схемата на игра. Искам да видя характера и манталитета от онзи ден. Тези единствено и отдаденост много добре представляват Мадрид. Това са нашите ценности и никога не бива да ги изоставяме“, коментира Арбелоа на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages