  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

  • 24 яну 2026 | 21:10
  • 1401
  • 1
Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

Реал Мадрид постигна две поредни победи под ръководството на Арбелоа, но сега го чака много тежък тест - гостуване на Виляреал. В Реал надеждите са, че отборът тръгва по възходяща линия. Миналия уикенд се разви отлично за “белите” и те намалиха дистанция до лидера Барселона на само една точка.

“Жълтата подводница” прави отличен сезон и е на трето място класирането, като изостава на седем точки от днешния си съперник. Тимът на Марселиньо загуби последните си два мача, след като отстъпи на Бетис в първенството и допусна изненадващо поражение при домакинството си на Аякс в Шампионската лига. Виляреал има само една загуба на своя стадион от 10 мача в Ла Лига този сезон. Срещу Реал тимът има четири загуби и едно равенство в последните пет мача.

Алваро Арбелоа е направил само една промяна от мача срещу Монако в Шампионската лига (6:1). Алваро Карерас е титуляр, а Орелиан Чуамени е наказан. Това означава, че Едуардо Камавинга ще действаа в средата на халфовата линия, а Мастантуоно отдясно.

Снимки: Imago

