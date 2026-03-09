Лацио се измъкна от нов провал в добавеното време

Отборът на Лацио стигна до измъчена победа с 2:1 в домакинството си от 28-ия кръг на италианската Серия А срещу новака Сасуоло. Римляните поведоха с ранен гол на Даниел Малдини, но по традиция изпуснаха контрола над двубоя и в 35-ата минута допуснаха изравнения след попадения на Арманд Лауриенте. Така домакините бяха напът да се завърнат към слабите резултати, но Адам Марушич изтръгна трите точки в 94-ата минута.

“Орлите” записаха едва деветата си победа от началото на сезона и изостават на цели 13 точки от топ 6 на временното класиране. Въпреки че прекратиха серията си от четири поредни шампионатни мача без победа, изглежда все повече, че последната надежда за класиране в европейските клубни турнири за момчетата на Маурицио Сари през следващата кампания остава спечелването на Купата на Италия, където в първия полуфинал те направиха зрелищно реми 2:2 с Аталанта. Сасуоло пък може и да загуби, но продължава да се представя стабилно в първия си сезон обратно в групата на майсторите, тъй като днешното поражение прекрати впечатляваща серия от три поредни победи.

До паузата за националните отбори Лацио ще има много тежка програма и предстои домакинство на вдъхновения Милан (15.3), както и домакинство на все още актуалния носител на Копа Италия Болоня (22.3). Сасуоло също ще има мач с Болоня (15.3) още следващия кръг, а непосредствено преди почивката предстои още по-трудната задача тимът да се представи достойно при визитата на Ювентус (21.3).