Бутрагеньо за Чаби Алонсо: Разделихме се по взаимно съгласие, Реал винаги ще е неговият дом

Легендата на Реал Мадрид Емилио Бутрагеньо, който е и директор на отдела за международни отношения на клуба, присъстваше на първата пресконференция на новия наставник на отбора Алваро Арбелоа, който ще замести уволнения вчера Чаби Алонсо.
Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид
Шефът в “лос бланкос” приветства новия треньор: “Скъпи Алваро. Това е твоят дом, познаваш перфектно тази институция и нейните изисквания. Всички ще ти помогнем да изпълниш желанията на нашите фенове. Уверени сме, че сега ще ги постигнеш като треньор на първия отбор. Ние сме едно голямо семейство”.
Бутрагеньо говори и вече бившия наставник на клуба Чаби Алонсо: “Той знае, че винаги ще бъде у дома си тук и че всички го обичат. Той е легенда на клуба. Решението е взето по взаимно съгласие и му благодарим за всеотдайността. Пожелаваме му всичко най-добро за бъдещето“.