Маурисио Почетино попадна в сметките на Реал Мадрид за нов наставник

  • 10 март 2026 | 22:39
  • 193
  • 0
Маурисио Почетино попадна в сметките на Реал Мадрид за нов наставник

Реал Мадрид е включил Маурисио Почетино сред кандидатите си за заместник на старши треньора Алваро Арбелоа за сезон 2026/27, според ESPN.

„Белия балет“ обмислят различни кандидати за позицията, а Почетино е един от треньорите, високо ценени от президента Флорентино Перес.

В момента аржентинецът е треньор на националния отбор на САЩ от септември 2024 г. Преди това е ръководил Челси, ПСЖ, Тотнъм, Саутхамптън и Еспаньол.

Арбелоа губи подкрепата на играчите на Реал Мадрид след слаба серия от резултати. Той беше назначен за старши треньор през януари 2026 г. след напускането на Чаби Алонсо.

