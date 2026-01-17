Популярни
Ливърпул 0:0 Бърнли, първи пропуск за домакините

  • 17 яну 2026 | 16:14
Ливърпул и Бърнли играят при резултат 0:0 на “Анфийлд” в двубой от 22-рия кръг на Премиър лийг. Мърсисйдци са в серия от 11 поредни срещи във всички турнири без поражение, но пък записаха равенства в трите си мача в Премиър лийг от началото на 2026 година. През седмицата те все пак поситгнаха първи успех за годината, след като надиграха с 4:1 Барнзли.

Бърнли е в лоша серия от 12 поредни срещи без успех във Висшата лига и логично е на предпоследно място, на осем точки от спасителната зона. Преди десет дни обаче тимът на Скот Паркър направи равенство с Манчестър Юнайтед, а през миналия уикенд разгроми с 5:1 Милуол за ФА Къп.

През септември Ливърпул победи много трудно Бърнли с гол от дузпа на Мохамед Салах в добавеното време.

Арне Слот е направил шест промени в сравнение с мача с Барнзли. Алисон Бекер, Милош Керкез, Ибрахима Конате, Райън Гравенберх, Флориан Виртц и Юго Екитике се завръщат сред титулярите. В сравнение с дербито с Арсенал корекциите са две - Екитике и Къртис Джоунс започват за сметка на Мак Алистър и Брадли, който се контузи тежко.

В състава на Бърнли има две промени в сравнение с двубоя с Манчестър Юнайтед. Джейдън Антъни и Аксел Туанзебе се завръщат сред титулярите. Промените от мача за ФА Къп за осем.

Шампионите можеха да поведат още в трета минута, когато Милош Керкез добре се включи в атака, направи двойно със Собослай, който го изведе очи в очи с вратаря. Левият бек обаче не се реши да стреля, а потърси подаване към Екитике. В последния момент Хъмфрис изчисти пред голлинията.

Ливърпул продължи да има огромно предимство, а гостите бяха прибрани дълбоко в своята половина, без да мислят изобщо за атака. В 12-ата минута Собослай засече с глава центриране на Фримпонг отдясно, но топката премина встрани от далечната греда.

Снимки: Gettyimages

