  Футбол свят
Още две ирански футболистки поискаха политическо убежище в Австралия

  10 март 2026 | 22:15
Две състезателки от женския национален отбор по футбол на Иран - състезателка и член на треньорския щаб са подали молба за политическо убежище в Австралия, съобщава CNN.

В понеделник австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк обяви, че пет ирански футболистки ще получат хуманитарни визи. Спортистките отказаха да се върнат в родината си след отпадането на отбора от Купата на Азия и потърсиха закрила от австралийските власти.

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

Това довежда общия брой на състезателки от иранския национален отбор, поискали убежище, до седем.

Ситуацията около женския национален отбор на Иран привлече международно внимание, след като състезателките не изпълниха националния химн преди мача си от груповата фаза за Купата на Азия срещу Република Корея на 2 март. В Иран това деяние беше възприето като държавна измяна. Състезателките изпълниха химна преди последвалите мачове срещу Австралия и Филипините.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преди това, че след разговора си с премиера Антъни Албанезе Австралия ще предостави политическо убежище на женския национален отбор по футбол на Иран. Главната прокуратура на Иран призова спортистите да се върнат в родината си, наричайки ги „деца на земята си“.

