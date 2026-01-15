Аморим е бил на крачка от оставка дни преди да бъде уволнен от Ман Юнайтед, което е щяло да спести милиони на клуба

Вече бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е бил готов сам да подаде оставка дни преди да бъде уволнен, което е щяло да спести на клуба обезщетение в размер на 12 милиона паунда, съобщава вестник "Сън". Високопоставен източник от „Олд Трафорд“ разкрива, че португалецът е бил изключително обезсърчен след ожесточен спор с футболния директор Джейсън Уилкокс в петък, преди мача на Юнайтед с Лийдс на „Елънд Роуд“. В резултат на това той е споделил с приятели намерението си да напусне.

Колко скъп излезе Аморим на Манчестър Юнайтед

Смята се обаче, че Аморим е променил решението си след разговор със своя агент, Раул Коща. Агентът е настоял, че клубът трябва или да подкрепи мениджъра, или да го уволни. Ако беше подал оставка, португалецът най-вероятно щеше да си тръгне без никаква финансова компенсация. Коща обаче е усещал, че краят на травматичния престой на Аморим наближава и ако решението е на клуба, то той трябва да изплати остатъка от договора на бившия наставник на Спортинг Лисабон.

"Червените дяволи" завършиха наравно в гостуването си на Лийдс, а самият португалец отправи недвусмислено послание към шефовете на клуба в изказванията си след срещата, заявявайки, че той е мениджър на клуба и е бил привлечен в тази си роля, като очаква всеки да върши своята работа. Медиите на Острова веднага прозряха, че критичните изказвания са по адрес на спортния директор Джейсън Уилкокс. В понеделник Аморим е бил повикан на среща с Уилкокс и изпълнителния директор Омар Берада, където е бил незабавно освободен от поста си. Това е довело до изплащането на солидно обезщетение в размер на около 12 милиона паунда. С тази сума общите разходи на клуба за уволнени мениджъри след ерата на сър Алекс Фъргюсън вече достигат 100 милиона паунда.

Аморим се вбесил, че спортният директор на Ман Юнайтед действал като мендижър в сянка

След уволнението на Аморим, Манчестър Юнайтед назначи Майкъл Карик за временен мениджър. Легендата на клуба и бивш наставник Оле Гунар Солскяер също е бил интервюиран за поста, но Карик е оставил по-силно впечатление у ръководството. Бившият полузащитник на тима вече проведе тренировки в базата в Карингтън и ще бъде хвърлен директно в дълбокото с градско дерби срещу Манчестър Сити в събота по обяд.

Диало и Мбемо бяха част от първата тренировка на Карик начело на Ман Юнайтед

Нивата на увереност в отбора са ниски след два разочароващи резултата под ръководството на временния наставник Дарън Флечър. В първия мач на шотландеца Юнайтед стигна само до равенство 2:2 срещу застрашения от изпадане Бърнли. След това последва и домакинска загуба с 1:2 от Брайтън за ФА Къп в неделя. Карик поема отбора, докато Юнайтед заема седмо място във Висшата лига и вече е отпаднал от двете домашни купи.

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages