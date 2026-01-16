Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Съотборник на Илия Груев е играч на месеца в Премиър лийг, Унай Емери е №1 при мениджърите

Съотборник на Илия Груев е играч на месеца в Премиър лийг, Унай Емери е №1 при мениджърите

  • 16 яну 2026 | 18:08
  • 518
  • 0
Съотборник на Илия Груев е играч на месеца в Премиър лийг, Унай Емери е №1 при мениджърите

Нападателят на Лийдс Доминик Калвърт-Люин е обявен за играч на месеца във Висшата лига за декември. Съотборникът на българския национал Илия Груев отбеляза 6 гола в 5 мача.

Номинирани за наградата бяха още Раян Шерки, Фил Фоудън, Ерлинг Холанд (всички от Манчестър Сити), Морган Роджърс, Оли Уоткинс (и двамата от Астън Вила), Хари Уилсън (Фулъм) и Юго Екитике (Ливърпул).

За сезон 2025/26 наградите за играч на месеца бяха връчени на Джак Грийлиш (Евертън, август), Холанд (Манчестър Сити, септември), Брайън Мбемо (Манчестър Юнайтед, октомври) и Игор Тиаго (Брентфорд, ноември).

Сред мениджърите за номер 1 бе определен Унай Емери от Астън Вила. Той изведе отбора си до пет победи в шест мача. За испанеца това е трета такава награда, като предишните два пъти той бе мениджър на месеца през април и декември 2023 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 1607
  • 2
Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

  • 16 яну 2026 | 13:24
  • 4107
  • 3
Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

  • 16 яну 2026 | 12:54
  • 4963
  • 1
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

  • 16 яну 2026 | 12:25
  • 5351
  • 5
Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

  • 16 яну 2026 | 11:55
  • 1331
  • 2
Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 2547
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 23713
  • 69
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 9861
  • 9
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 21362
  • 43
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 12893
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 26515
  • 42
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 22611
  • 15