Съотборник на Илия Груев е играч на месеца в Премиър лийг, Унай Емери е №1 при мениджърите

Нападателят на Лийдс Доминик Калвърт-Люин е обявен за играч на месеца във Висшата лига за декември. Съотборникът на българския национал Илия Груев отбеляза 6 гола в 5 мача.

Номинирани за наградата бяха още Раян Шерки, Фил Фоудън, Ерлинг Холанд (всички от Манчестър Сити), Морган Роджърс, Оли Уоткинс (и двамата от Астън Вила), Хари Уилсън (Фулъм) и Юго Екитике (Ливърпул).

За сезон 2025/26 наградите за играч на месеца бяха връчени на Джак Грийлиш (Евертън, август), Холанд (Манчестър Сити, септември), Брайън Мбемо (Манчестър Юнайтед, октомври) и Игор Тиаго (Брентфорд, ноември).

Сред мениджърите за номер 1 бе определен Унай Емери от Астън Вила. Той изведе отбора си до пет победи в шест мача. За испанеца това е трета такава награда, като предишните два пъти той бе мениджър на месеца през април и декември 2023 година.