Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ла Лига въвежда технология за напълно автоматична засада

Ла Лига въвежда технология за напълно автоматична засада

  • 10 март 2026 | 21:43
  • 772
  • 0
Ла Лига въвежда технология за напълно автоматична засада

Ла Лига може да въведе технология за изцяло автоматично отсъждане на засада от следващия сезон. Поредната иновация във футбола беше обявена от президента на испанската Ла Лига Хавиер Тебас, съобщава вестник "Марка" във вторник.

"Системата за автоматично отсъждане на засади може да не е готова за следващия сезон. В момента имаме полуавтоматична система, но не харесвам това, че е полуавтоматична. Новата технология включва инсталиране на чип в топката, одобрен от ФИФА, за да се открие момента на удара по топката. За тази цел стадионите трябва да имат инсталирана специална система за видеонаблюдение. Това ще елиминира нуждата от спиране на кадри. Одобрението не е получено и различните марки топки, използвани в първенствата, все още се разглеждат. Всичко това трябва да бъде договорено много подробно. Предстои ни едно от технологичните предизвикателства, които си поставяме за следващия сезон", коментира Хавиер Тебас.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

  • 10 март 2026 | 16:48
  • 3441
  • 8
ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

  • 10 март 2026 | 16:31
  • 1176
  • 0
Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

  • 10 март 2026 | 16:27
  • 1303
  • 2
Чуквуемека ще играе за Австрия

Чуквуемека ще играе за Австрия

  • 10 март 2026 | 16:02
  • 1273
  • 3
Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

  • 10 март 2026 | 15:33
  • 1090
  • 1
Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

  • 10 март 2026 | 15:12
  • 9796
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл 0:0 Барселона, страхотно първо полувреме за "свраките" - липсва само голът

Нюкасъл 0:0 Барселона, страхотно първо полувреме за "свраките" - липсва само голът

  • 10 март 2026 | 22:25
  • 5518
  • 17
На почивката: Аталанта 0:3 Байерн

На почивката: Аталанта 0:3 Байерн

  • 10 март 2026 | 22:40
  • 3840
  • 2
Атлетико Мадрид 4:1 Тотнъм, кошмарно полувреме за "шпорите"

Атлетико Мадрид 4:1 Тотнъм, кошмарно полувреме за "шпорите"

  • 10 март 2026 | 22:02
  • 6883
  • 3
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

  • 10 март 2026 | 21:39
  • 26672
  • 33
Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 23125
  • 100
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 50578
  • 291