Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 995
  • 0
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде повече подробности за състоянието на своя състав преди гостуването на Борнемут в събота. Нидерландецът поясни, че италианското крило Федерико Киеза остава под въпрос за срещата, след като е получил удар по време на тренировка. Мърсисайдци няма да могат да разчитат и на Ибрахима Конате, който по-рано днес обяви, че е загубил баща си и ще пропусне двубоя с “черешките”.

“Федерико не успя да бъде на пейката в сряда. Вчера имаше възстановителна сесия, така че днес трябва да изчакаме и да видим. Трудно ми е да кажа дали ще бъде на разположение за Борнемут. Не очакваме да отсъства дълго, така че шансът да е готов за утре е може би 50/50,” обясни треньорът.

Слот изрази своето задоволство от завръщането на Мохамед Салах и изрази задоволство от професионализма на египтянина. Крилото бе част от състава на “фараоните”, с който достигна полуфиналите на Купата на Африка.

“Това, че е бил далеч от нас за месец с друг отбор и е толкова добре подготвен физически, че да изиграе 90 минути днес, казва много за това какъв професионалист е той,” похвали египтянинът Слот.  

Въпреки спекулациите, мениджърът охлади очакванията за нови попълнения в първия отбор преди края на месеца, подчертавайки, че клубът се фокусира върху развитието на академията. Запитан дали очаква Ливърпул да приключи прозореца без нови попълнения в първия състав, Слот отговори кратко: „Това очаквам, да.“  Мениджърът предупреди, че Борнемут е един от най-интензивните отбори в първенството и мачът ще бъде сериозно предизвикателство, особено след поредица от равенства във Висшата лига

“Борнемут е един от най-интензивните отбори в лигата. Трябва да бъдем на същото ниво на интензивност, ако искаме резултат там,”

