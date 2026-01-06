Моуриньо коментира уволнението на Аморим

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо коментира уволнението на Рубен Аморим от Манчестър Юнайтед, като подчерта, че само неговият сънародник може да даде оценка на случилото се.

„Познавам добре кариерата си в Манчестър Юнайтед и знам причината за моето напускане. Но когато си тръгна от един клуб, аз затварям вратата, или те я затварят пред мен, и се опитвам да не коментирам случилото се. Една врата се затваря, друга се отваря. Историята си остава, цифрите също, медалите се прибират у дома и с това всичко приключва“, заяви Моуриньо.

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Португалският специалист, който беше начело на „червените дяволи“ между 2016 и 2018 г., добави: „Това, което се случи с Рубен през тази година и половина, може да бъде анализирано единствено от самия него. Едва след това той ще разкаже за ситуацията от своята гледна точка".

Ръководството на "червените дяволи" уволни Аморим вчера, а сред вариантите за временен настанвик на тима са Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик.