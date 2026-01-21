Холанд: Ние сме Ман Сити, не можем да се разхождаме, това е срамно

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд бе вбесен от цялостното представяне на отбора във вчерашното гостуване на Бодьо/Глимт, което “гражданите” загубиха напълно заслужено с 1:3. Норвежецът пое отговорност и се извини на феновете, но призна, че няма обяснение защо тимът на Пеп Гуардиола играе по подобен начин във втори пореден мач.

"Мисля, че направихме най-доброто, което можехме, но има нещо, което липсва. Поемам пълната отговорност заедно с Родри и Тижани - нашите опитни играчи.

Не искам да обвинявам никого, но трябва да поемем повече отговорност, защото в крайна сметка това не е достатъчно добро. Ние сме Ман Сити. Не можем да се разхождаме и да не печелим мачове. Не бива да е така. Нямам отговорите и поемам пълна отговорност за това, че не вкарахме головете. Всичко, което мога да направя, е да се извиня на всеки един фен на Ман Сити, който пътува днес, защото е срамно. В крайна сметка Бодьо игра невероятен футбол и заслужи победата. Честно казано, не знам какво да кажа, защото нямам отговорите. Съжалявам", заяви Холанд в интервюто си след мача.

Снимки: Imago